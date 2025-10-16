A24.com

Emilia Attias se sinceró en un video tras el accidentado debut en MasterChef Celebrity: "Vengo cansada y..."

Una rutina exigente, una confesión inesperada y un gesto que la emocionó: así vive Emilia Attias el detrás de escena de MasterChef Celebrity.

16 oct 2025, 18:11
La participación de Emilia Attias en MasterChef Celebrity (Telefe) no solo la desafía frente a las cámaras, sino que también transforma su rutina diaria. Como todos los participantes, la actriz atraviesa jornadas intensas entre ingredientes, recetas y contrarreloj. Al regresar a casa, agotada tras horas de cocina y presión, lo último que desea es volver a ponerse el delantal.

Pero ahí es donde entra en escena Gina, su hija fruto de su relación con el Turco Naim. Cada vez que Emilia vuelve de las grabaciones la niña toma la iniciativa y se encarga de preparar la cena, como una forma de mimar a su mamá y devolverle un poco de todo lo que da.

A través de sus redes sociales, Emilia compartió este gesto que la emociona profundamente. En un video que subió a sus historias de Instagram, contó: “Llegué de MasterChef y mi hija, Giggu, se comprometió, por decisión propia, que todas las veces que yo vaya al programa, cuando vuelva, porque sabe que vengo cansada y cociné un montón, ella me hace la cena”.

"El otro día me hiciste un risotto riquísimo, hija”, le dijo con ternura a su hija.

La dinámica entre ambas se volvió un juego que replica el formato del programa. “Quiere que le ponga un reloj. O sea, básicamente, jugamos a MasterChef en casa. Le pongo los minutos, le doy play y arranca el conteo para hacerme la cena. No te puedo amar más”, expresó Emilia conmovida. por el gesto.

“Encima cocinás re rico, realmente”, remató, mientras Gina seguía concentrada en su tarea.

¿Quién es el nuevo amor de Emilia Attias tras separarse del Turco Naim?

Después de dos décadas compartiendo la vida y con una hija en común, Emilia Attias y el Turco Naim oficializaron su separación al firmar el divorcio. Con ese capítulo cerrado, la actriz sintió que era el momento indicado para abrirse a nuevas posibilidades en el plano amoroso.

Días atrás, comenzó a circular en redes una imagen que generó revuelo: se la veía caminando tomada de la mano con un hombre cuya identidad no era visible. Aunque surgieron rumores sobre quién podría ser, fue la propia Emilia quien decidió despejar las dudas y hablar sin rodeos.

La confirmación llegó durante una charla en el ciclo televisivo que conduce Denise Dumas por la Televisión Pública. Allí, Emilia reveló que está dando los primeros pasos en una nueva historia sentimental. Cuando el periodista le preguntó si el hombre en cuestión era el economista Guillermo Freire, Attias respondió sin vueltas: "Sí, nos estamos conociendo. Estamos muy tranquilos los dos".

Sin embargo, cuando Santiago Riva Roy quiso profundizar en los detalles del vínculo y cómo se conocieron, ella prefirió poner un límite. Con firmeza, expresó: "No te voy a contestar esas intimidades". Y agregó con tono reservado: "Lo que me gusta de él es muy personal y prefiero preservarlo para la intimidad".

Finalmente, ante la consulta sobre si ya se puede considerar que están en una relación formal, Emilia volvió a mostrarse prudente. "Estamos conociéndonos, no digamos más nada", concluyó con discreción.

