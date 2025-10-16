Emilia Attias se sinceró en un video tras el accidentado debut en MasterChef Celebrity: "Vengo cansada y..."

La dinámica entre ambas se volvió un juego que replica el formato del programa. “Quiere que le ponga un reloj. O sea, básicamente, jugamos a MasterChef en casa. Le pongo los minutos, le doy play y arranca el conteo para hacerme la cena. No te puedo amar más”, expresó Emilia conmovida. por el gesto.

“Encima cocinás re rico, realmente”, remató, mientras Gina seguía concentrada en su tarea.

¿Quién es el nuevo amor de Emilia Attias tras separarse del Turco Naim?

Después de dos décadas compartiendo la vida y con una hija en común, Emilia Attias y el Turco Naim oficializaron su separación al firmar el divorcio. Con ese capítulo cerrado, la actriz sintió que era el momento indicado para abrirse a nuevas posibilidades en el plano amoroso.

Días atrás, comenzó a circular en redes una imagen que generó revuelo: se la veía caminando tomada de la mano con un hombre cuya identidad no era visible. Aunque surgieron rumores sobre quién podría ser, fue la propia Emilia quien decidió despejar las dudas y hablar sin rodeos.

La confirmación llegó durante una charla en el ciclo televisivo que conduce Denise Dumas por la Televisión Pública. Allí, Emilia reveló que está dando los primeros pasos en una nueva historia sentimental. Cuando el periodista le preguntó si el hombre en cuestión era el economista Guillermo Freire, Attias respondió sin vueltas: "Sí, nos estamos conociendo. Estamos muy tranquilos los dos".

Sin embargo, cuando Santiago Riva Roy quiso profundizar en los detalles del vínculo y cómo se conocieron, ella prefirió poner un límite. Con firmeza, expresó: "No te voy a contestar esas intimidades". Y agregó con tono reservado: "Lo que me gusta de él es muy personal y prefiero preservarlo para la intimidad".

Finalmente, ante la consulta sobre si ya se puede considerar que están en una relación formal, Emilia volvió a mostrarse prudente. "Estamos conociéndonos, no digamos más nada", concluyó con discreción.