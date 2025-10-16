Detuvieron a un ex Gran Hermano tras un allanamiento en su casa: los impactantes detalles

Utilizando su reconocimiento mediático, Joel Ojeda tenía llegada a más de 460 mil seguidores en las redes. La Lotería de la Ciudad ha realizado más de 30 allanamientos ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro.

A su vez, unos 2300 perfiles y publicaciones fueron bloqueados y se enviaron cerca de 100 cartas documento. En el allanamiento en el domicilio del ex Gran Hermano se encontró dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas.

Luego de ser detenido y con la foto de rigor con el personal policial y esposado, Joel Ojeda fue liberado luego de que se le quitaran sus dispositivos tecnológicos, según precisó el periodista. Horas previas a su detención, el ex participante del reality subió a sus historias de Instagram una imagen acariciendo a su gato muy tranquilo desde su casa.

La sorpresiva confesión sentimental de Catalina Gorostidi, ex de Joel Ojeda

Desde su programa de streaming, Catalina Gorostidi cómo está su corazón en materia amorosa y dejó boquiabiertos a sus compañeros con su anuncio a unos meses de separarse de Joel Ojeda en medio de un gran escándalo.

“Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, anunció de repente la ex Gran Hermano fente a lo cual la también ex hermanita Chiara Mancuso le hizo la segunda para que pudiera explayarse para difundir su buena nueva.

“Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él”, agregó Cata en el streaming All Acces sobre su nueva relación donde vuelve a apostar al amor.

De esta manera, Catalina Gorostidi dio por cerrada definitivamente su etapa junto a Joel Ojeda y una relación que ellos mismos admitieron en su momento que era tóxica, y se separaron en el verano.

"No volvi a tener contacto de ningún tipo con ella y espero no tenerlo tampoco. Lo único que quiero es que me deje hacer el duelo por la muerte de mi papá tranquilo", reconocía Ojeda en charla con PrimciasYa luego de la separación.