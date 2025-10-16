Empeora la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el polémico video de una de sus hijas: "Un adulto no debe tocar..."

Así, Marcovecchio aclaró que no se trata de una denuncia penal por abuso, sino que es una presentación civil para marcar un límite. “Se está denunciando algo que está mal. Un adulto no debe tocar a una criatura. Punto final”, puntualizó la abogada.

Asimismo, remarcó que Mauro está convencido de que se traspasaron los límites sobre todo porque Migueles es una pareja muy reciente de Wanda, por lo que no conoce profundamente a sus hijas y Nara tampoco lo conoce profundamente a él. “La relación entre Wanda y Martín es muy nueva. No se lo conoce tanto como para asegurar que no hubo un sobrepaso”, insistió así como dejó en claro que esta persona “convive con las criaturas, que están transitando la separación de mamá y papá", motivo por el que "el padre está preocupado”.

Por otro lado, Marcovecchio señaló que el video en cuestión ya está en manos de la Justicia civil debido a que desde el lunes por la noche circula en las diferentes redes sociales a pesar de que Nara lo eliminó rápidamente de sus historias virtuales de Instagram. “El juez tiene que conocer este video que está viralizado. Es él quien debe decidir cuáles son las medidas. Y si efectivamente Wanda está cuidando de forma apropiada a sus hijas”, concluyó firme.

Cuál es el polémico video de Wanda Nara de una de sus hijas que enfureció a Mauro Icardi

El lunes por la noche, con motivo del esperado debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, Wanda Nara reunió en su departamento del Chateau Libertador a su círculo más cercano para disfrutar del estreno. Entre los presentes estuvieron su actual pareja, Martín Migueles; su exmarido y participante del reality, Maxi López; sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo; y su inseparable amigo y estilista, Kennys Palacios. También se encontraban los hijos de la mediática: Valentino, Constantino y Benedicto López, Francesca e Isabella Icardi.

Fiel a su costumbre de documentar cada instante de su vida, Wanda grabó un video para sus Instagram Stories, que pocos minutos después decidió borrar. Sin embargo, los segundos que estuvo online alcanzaron para que se viralizara y desatara la polémica, en especial por la posible reacción de Mauro Icardi.

No solo generó debate que un hogar con niños tan pequeños estuviera repleto de adultos a medianoche —cuando deben levantarse temprano para la escuela—, sino que el foco principal de la controversia fue otro. En el breve paneo que mostró Wanda, se observa a Martín Migueles acariciando la espalda de una de las hijas de Icardi mientras dormía en un sillón. Además, en la imagen se nota la mano de Wanda sobre la de Migueles, aparentemente corrigiendo o protegiendo la situación.

A pesar de que Nara eliminó el video, las capturas se viralizaron rápidamente y el periodista Gustavo Mendez destacó este detalle en sus redes sociales. Muchos usuarios especularon que estas imágenes podrían enfurecer a Mauro Icardi, algo que finalmente terminó ocurriendo, dado que lleva meses intentando recuperar judicialmente la custodia de sus hijas, alegando desorden en la vida familiar bajo el cuidado de Nara.