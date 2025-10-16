A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Empeora la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el polémico video de una de sus hijas: "Un adulto no debe tocar..."

Una de las abogadas de Mauro Icardi argumentó los motivos de la furia del deportista por el video de una de sus hijas con Martín Migueles. Todos los detalles.

16 oct 2025, 12:08
Empeora la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el polémico video de una de sus hijas: Un adulto no debe tocar...
Empeora la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el polémico video de una de sus hijas: Un adulto no debe tocar...

Empeora la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara por el polémico video de una de sus hijas: "Un adulto no debe tocar..."

La pésima relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa creciendo semana a semana, a pesar de los miles de kilómetros de distancia que los separan. Lo cierto es que en las últimas horas el delantero del Galatasaray decidió hacer una presentación judicial tras ver el video en el que el actual novio de su ex, Martín Migueles, aparece acostado acariciando a una de sus hijas, lo que abre un nuevo capítulo en su feroz batalla legal.

Fue Gustavo Mendez quien reveló en Mujeres Argentinas (El Trece) que el futbolista tomó la decisión de presentar un escrito judicial ante el juez Adrián Hagopián tras ver el video que publicó la propia Wanda por unos minutos en sus redes sociales y luego borró.

Leé también

La llamativa comparación de Yanina Latorre: vinculó el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández con el de Wanda e Icardi

la llamativa comparacion de yanina latorre: vinculo el romance de nico vazquez y dai fernandez con el de wanda e icardi

“Mauro Icardi está muy caliente, no ve a sus hijas y ve que otra persona tiene la mano sobre la espalda”, expresó el periodista y reveló que decidió modificar el texto que tenía previsto presentar por el tema de la restitución internacional de sus hijas por uno "más crudo aún", justamente por el enojo que le generó la polémica situación.

Embed

El escrito fue impulsado por Elba Marcovecchio y Lara Piro, las abogadas del futbolista que llevan adelante la ardua pelea legal de Icardi para poder reencontrarse con sus hijas. “Icardi denunció ante la Justicia que Wanda había comunicado que ‘se quedaría 15 días en la Argentina con sus hijas’, pero que nunca regresó a Estambul, donde se encuentra el ‘centro de vida’ de las niñas", sumó entonces el periodista antes de tomar contacto con la primera de las letradas del ex de Wanda Nara.

Así, Marcovecchio aclaró que no se trata de una denuncia penal por abuso, sino que es una presentación civil para marcar un límite. “Se está denunciando algo que está mal. Un adulto no debe tocar a una criatura. Punto final”, puntualizó la abogada.

Asimismo, remarcó que Mauro está convencido de que se traspasaron los límites sobre todo porque Migueles es una pareja muy reciente de Wanda, por lo que no conoce profundamente a sus hijas y Nara tampoco lo conoce profundamente a él. “La relación entre Wanda y Martín es muy nueva. No se lo conoce tanto como para asegurar que no hubo un sobrepaso”, insistió así como dejó en claro que esta persona “convive con las criaturas, que están transitando la separación de mamá y papá", motivo por el que "el padre está preocupado”.

Por otro lado, Marcovecchio señaló que el video en cuestión ya está en manos de la Justicia civil debido a que desde el lunes por la noche circula en las diferentes redes sociales a pesar de que Nara lo eliminó rápidamente de sus historias virtuales de Instagram. “El juez tiene que conocer este video que está viralizado. Es él quien debe decidir cuáles son las medidas. Y si efectivamente Wanda está cuidando de forma apropiada a sus hijas”, concluyó firme.

Embed

Cuál es el polémico video de Wanda Nara de una de sus hijas que enfureció a Mauro Icardi

El lunes por la noche, con motivo del esperado debut de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, Wanda Nara reunió en su departamento del Chateau Libertador a su círculo más cercano para disfrutar del estreno. Entre los presentes estuvieron su actual pareja, Martín Migueles; su exmarido y participante del reality, Maxi López; sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo; y su inseparable amigo y estilista, Kennys Palacios. También se encontraban los hijos de la mediática: Valentino, Constantino y Benedicto López, Francesca e Isabella Icardi.

Fiel a su costumbre de documentar cada instante de su vida, Wanda grabó un video para sus Instagram Stories, que pocos minutos después decidió borrar. Sin embargo, los segundos que estuvo online alcanzaron para que se viralizara y desatara la polémica, en especial por la posible reacción de Mauro Icardi.

Embed

No solo generó debate que un hogar con niños tan pequeños estuviera repleto de adultos a medianoche —cuando deben levantarse temprano para la escuela—, sino que el foco principal de la controversia fue otro. En el breve paneo que mostró Wanda, se observa a Martín Migueles acariciando la espalda de una de las hijas de Icardi mientras dormía en un sillón. Además, en la imagen se nota la mano de Wanda sobre la de Migueles, aparentemente corrigiendo o protegiendo la situación.

A pesar de que Nara eliminó el video, las capturas se viralizaron rápidamente y el periodista Gustavo Mendez destacó este detalle en sus redes sociales. Muchos usuarios especularon que estas imágenes podrían enfurecer a Mauro Icardi, algo que finalmente terminó ocurriendo, dado que lleva meses intentando recuperar judicialmente la custodia de sus hijas, alegando desorden en la vida familiar bajo el cuidado de Nara.

IG Video Wanda Nara que luego borró x 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto