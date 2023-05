El descargo de José María Muscari tras sus polémicos dichos sobre la adopción

"Y los hijos... porque vos quisiste adoptar. ¿Sigue en tus planes?", le preguntó la conductora. "Sigue en mis planes. No sé si la idea de la adopción, porque me di cuenta de que es verdaderamente muy difícil en la Argentina, y que lamentablemente las leyes de adopción en Argentina no colaboran sobre todo a personas solas, como yo", comenzó diciendo el invitado.