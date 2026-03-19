El desesperado pedido de Georgina Barbarossa por la aparición de Esmeralda: "Tengo el corazón estrujado"

Kablan reconstruyó además el último momento en que se vio a la niña: “Esmeralda es una nena de dos años, muy chiquita, vive en el barrio San José Obrero, en Cosquín. Ayer al mediodía salió a la vereda con un hermanito, mientras la mamá estaba en la cocina, y en un momento dejó de verla”.

“En menos de una hora ya estaba hecha la denuncia. Buscaron en la casa, en el barrio y enseguida se dio aviso a la policía. En estos casos, por la edad, primero se revisan los alrededores y después se amplía el radio de búsqueda”, explicó.

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Cuál fue la reacción de Georgina Barbarossa contra Carmiña Masi por sus dichos discriminatorios en Gran Hermano

El episodio protagonizado por Carmiña Masi dentro de Gran Hermano Generación Dorada, a raíz de sus dichos discriminatorios hacia su compañera Jenny Mavinga, originaria del Congo, sigue desatando un fuerte debate público. Tras la expulsión de la periodista paraguaya del reality, una de las voces que decidió intervenir fue Georgina Barbarossa, quien no dudó en fijar una postura clara frente a lo ocurrido.

La conductora abordó el tema en plena emisión de A la Barbarossa, el ciclo matutino que lidera en la pantalla de Telefe. Allí repasaron el incidente que derivó en la salida de Masi y la también actriz expresó su profundo malestar. Visiblemente indignada por lo que escuchó dentro de la casa, confesó que le resultaba incomprensible que alguien pudiera pronunciar comentarios de esa naturaleza.

En ese marco, Barbarossa se mostró tajante al repudiar la actitud de Carmiña Masi y describió con crudeza lo que sintió al presenciar la escena. "La actitud soberbia y asquerosa que tuvo no se puede creer. Me parece tan soberbia, tan asquerosa que no sé si tengo ganas de hacerle un reportaje a esta mujer", disparó sin filtros, dejando en evidencia el enojo que le generó la situación. La declaración resonó aún más porque existe la posibilidad de que Masi aparezca en el programa en los próximos días tras su salida del reality, algo que llevó a la conductora a admitir públicamente que no estaba segura de querer recibirla.

Durante la discusión en el estudio, la panelista Analía Franchín también compartió su visión y recordó un instante puntual de la charla dentro de la casa que, según relató, la impactó de manera especial. "Encima en un momento, le dice: 'cuando estuviste mal, hasta te abracé'. Como dando a entender que se había animado a tocarla. Un horror", señaló con evidente repudio.

Después de ese aporte, Barbarossa retomó la palabra y volvió a remarcar su rechazo hacia la ex participante. La conductora insistió en que la actitud de Masi fue inadmisible y cuestionó con firmeza la manera en que trató a Mavinga durante la discusión.

"Es desagradable, desagradable por completo. Es altanera y encima la llama como si fuera un perro. Encima termina diciendo que no la sacó la gente sino la dueña de casa, con una altanería tremenda. Me pone loca, la verdad", concluyó, reafirmando su total desaprobación frente a lo sucedido.