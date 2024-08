El desgarrador mensaje de Estefanía Pasquini por el diagnóstico que recibió su papá: "¿Por qué a él?

“Me dormía llorando y me despertaba llorando, ese miedo de no saber cuál de los dos me lo sacaba antes”, expresó. “Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, propio de todos los que convivimos con una enfermedad crónica, como ¿por qué a él? No se lo merece, no se lo merece mi mamá, no se lo merece mi hijo...”, se preguntó Pasquini.

“Nunca nos preguntamos y ¿por qué no a mí? Muchas veces pensamos que esto le pasa a los demás, ¿será que nosotros hoy tenemos que ser esos ‘demás’ de otras personas?”, reflexionó.

También remarcó: “Es muy difícil ver cómo esa persona que amás, desde el día uno deja de ser esa persona y se va convirtiendo en otra que no tiene nada que ver. Es difícil pensar en hasta cuando vamos a disfrutar de él o él va a disfrutar de nosotros recordándonos. Y hoy me di cuenta de algo relatando esta enfermedad de mierda porque otra cosa no puedo decir... Que pese a sus olvidos, cuando nos mira con esa mirada que ya no es de él, en sus ojos perdidos aparece el brillo y el amor, porque el amor y el corazón no paran de sentir o al menos eso veo yo hoy".

"Y me enojo tanto cuando veo a la gente que se pelea con sus papás, porque yo daría lo que no tengo por volver a tener a mi papá con el que compartía todo, gracias a Dios yo nunca voy a decir no lo disfruté, porque si algo hice fue disfrutarlo y lo seguiré haciendo. La vida es esto. Con buenas y malas, si te quedás tirado porque muchas veces dan ganas de eso, acordate que se pasa rápido y no hay tiempo que perder, apurate para vivir más de eso que te hace bien", sostuvo.

Por último, manifestó: "No pierdas el tiempo peleando con lo que esta pasando porque perdes tiempo en disfrutar lo que si sigue estando. Me encantaría que mi papá nunca se olvide de todo lo que es para mi, para mi hijo, para mi mamá, es una parte enorme de nuestro corazón".

El tajante pase de factura de Estefanía Pasquini a Tamara Pettinato por haber criticado su relación con Alberto Cormillot

En medio de los complejos días que atraviesa Tamara Pettinato en pleno escándalo por los videos con Alberto Fernández, siguen sumándose voces a la larga lista que personajes del medio que no dudaron en cobrarse sus hirientes críticas. Tal es el caso de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot, quienes con altura sentaron posición.

“Yo no hablaría de ella por lo que pasó con los videos, que me puede parecer bueno o malo, pero lo único que defiendo es esto, que ella dijo que era ‘poco correcto que un hombre de la edad de Alberto tenga una relación con alguien de mi edad y un hijo’”, comenzó deslizando la médica en diálogo con LAM (América TV).

Al tiempo que remarcó: “Sigo insistiendo, (nuestro hijo) fue lo más correcto que hicimos, porque tenemos una familia que es divina, que no tenemos quilombos, está todo bien, y obviamente que si no creen eso es porque ella se maneja de otra manera”.

En tanto, sobre el romance con un hombre de 65 años que confesó haber tenido Pettinato, Pasquini señaló que “por ahí ella sabía que hacía mal, pero su fin justificaba todo, qué sé yo”, y dejó en claro cuánto la afectaron los dichos de la ex panelista de Bendita.

“En su momento me afectó que se haya metido con mi familia y con mi hijo… (…) Me afectó y me molestó mucho que diga que es ‘poco correcto’. No es ‘poco correcto’ lo que hicimos porque mi hijo es lo más correcto del mundo”, dejó en claro.

Pero eso no fue todo, porque la esposa de Alberto Cormillot fue crítica con Tamara por sus visitas a Olivos y la Casa Rosada. “En un momento tan delicado como el que estábamos pasando te juega fuerte también para los que perdimos familiares, para los que no nos pudimos despedir, para los que no pudimos apoyar a la persona que quedaba vivas de esa familia. De ese lado sí lo ves”, observó.

Y por último, deslizó sobre el accionar de la mediática: “Es raro salir a decir, a defender tantas cosas que sale un video atrás del otro diciendo lo contrario. Por ahí es mejor agarrar y decir ‘Bueno, hice esto, ya está’, ‘me arrepiento’ o lo que sea. Pero es mejor agarrar y aceptar”.