La ex Casi Ángeles que anunció su embarazo en una fecha muy especial: "No se puede explicar"

La ficción de Casi Ángeles de Cris Morena que se emitió por Telefe entre 2007 y 2010 sin duda marcó a aquellos jóvenes que en su momento siguien día a día la historia a lo largo de sus cuatro temporadas.
En las últimas horas quien sorprendió al anunciar una hermosa e inesperada noticia fue una de las integrantes del elenco, quien con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram confirmó su embarazo.
Se trata de Guadalupe Antón, la actriz que interpretó a Alelí en las primeras temporadas de la ficción. Con una serie de imágenes mostrando su test de embarazo positivo y acompañada de su familia, enterneció a sus seguidores con el posteo en redes anunciando la linda novedad.
"A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre. Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo", comenzó Guadalupe Antón su mensaje.
En ese sentido destacó emocionada: "Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece. Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso".
"Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo. Gracias a mi familia, a la familia de Mati que ya es la mía también, y a mis amigas por sostenerme", continuó a puro elogio a su pareja Mati Merniez junto a la imagen de la ecografía con las primeras imágenes del bebé en su vientre.
Y cerró su anuncio contando por qué decidió hacerlo público en esa fecha tan especial en su vida: "Esto recién empieza. Elegí el dia de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos, te amo con mi alma Olivia, felices 11 años en donde quiera que estés", finalizó Alelí de Casi Ángeles.
"Alelí va ser mamá", "Mi infancia está marcada en Casi Ángeles ¿cómo que Alelí va a ser mamá? Bienvenida al club Guadi", "Cómo que Alelí será mamá! Me muero! Guadi felicitaciones bella!", comentaron a pura emoción varios de sus fans virtuales.
Y otro ex compañero en Casi Ángeles, Gastón Dalmau, también reflejó: "Felicitaciones Guadi! Vas a ser una gran mamá".