La ex Casi Ángeles que anunció su embarazo en una fecha muy especial: "No se puede explicar"

ex casi angeles anuncio su embarazo

En ese sentido destacó emocionada: "Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece. Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso".

"Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo. Gracias a mi familia, a la familia de Mati que ya es la mía también, y a mis amigas por sostenerme", continuó a puro elogio a su pareja Mati Merniez junto a la imagen de la ecografía con las primeras imágenes del bebé en su vientre.

Y cerró su anuncio contando por qué decidió hacerlo público en esa fecha tan especial en su vida: "Esto recién empieza. Elegí el dia de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos, te amo con mi alma Olivia, felices 11 años en donde quiera que estés", finalizó Alelí de Casi Ángeles.

ex casi angeles anuncio su embarazo 2

La emoción de los fans de Casi Ángeles ante el embarazo de Guadalupe Antón

Guadalupe Antón, quien interpretó a Alelí en la ficción Casi Ángeles, confirmó su embarazo con un posteo en las redes y causó la total felicidad en sus seguidores, quienes le recordaron aquel papel en la historia juvenil.

"Alelí va ser mamá", "Mi infancia está marcada en Casi Ángeles ¿cómo que Alelí va a ser mamá? Bienvenida al club Guadi", "Cómo que Alelí será mamá! Me muero! Guadi felicitaciones bella!", comentaron a pura emoción varios de sus fans virtuales.

Y otro ex compañero en Casi Ángeles, Gastón Dalmau, también reflejó: "Felicitaciones Guadi! Vas a ser una gran mamá".