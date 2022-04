El desnudo total de Esteban Lamothe en el campo

esteban lamothe.jpg

"Gracias por los saludos", expresó con humor el actor en su posteo en las redes que tuvo gran repercusión.

En una de las imágenes se lo puede ver a Esteban Lamothe de espaldas posando junto a una guitarra y en otra tirando una especie de paso de baile en plena naturaleza.

Las sorprendes imágenes generaron repercusión y cientos de comentarios de sus seguidores en pocas horas.

Esteban Lamothe opinó sobre el conflicto con el INCAA y generó polémica

Actores, actrices, directores de cine, producción, estudiantes y profesionales diversos de la industria del cine se movilizaron frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pidiendo la renuncia de su director, Luis Puenzo, algo que derivó en disturbios con la policía.

En este contexto, quien se expresó acerca de este conflicto con el INCAA fue Esteban Lamothe, quien debió aclarar su postura luego de criticar al actual Gobierno por lo que sucede con la entidad y haber convocado a esa movilización.

"No se trata de que partido político soy yo, le pegaron a trabajadores del cine que se fueron a manifestar porque @INCAA_Argentina se cae a pedazos y ustedes festejan ese horror", precisó el actor en Twitter.

Y ante las críticas que recibió donde le recordaban su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, Lamothe explicó: "Cuando apoye a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando. No sirven ni para odiar". "Una lucha no anula la otra", agregó en otro mensaje.