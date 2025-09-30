El detalle en la silla de Mirtha Legrand en los premios Martín Fierro que llamó la atención de todos

Embed

¿Por qué se emocionaron Mirtha Legrand y Susana Giménez en los Martín Fierro 2025?

Mirtha Legrand recibió una de las estatuillas más especiales en los Premios Martín Fierro 2025, bajo el título de La Leyenda, en reconocimiento a su trayectoria.

La conductora se quebró al recibir el galardón de manos de Luis Ventura, y también por las palabras que le dijo al oído Susana Giménez, quien se acercó a su mesa para felicitarla tras la gran distinción.

"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", expresó muy emocionada Chiquita.

"Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", agregó la conductora.

Más tarde reveló qué número de estatuilla sumó a su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información".

Finalmente, Mirtha se refirió con afecto a su colega: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida".

Chiquita fue sorprendida con una de las distinciones más especiales de la noche y se mostró profundamente conmovida ante el aplauso de pie de todos los presentes en el salón. La conductora compartió la mesa con Juana Viale, Nacho Viale y Marcela Tinayre.

¿Quién se llevó el Oro en los Martín Fierro 2025?

El Martín Fierro de Oro 2025 fue para Santiago del Moro, quien se destacó por su trabajo en televisión durante el año con Gran Hermano. Este reconocimiento lo consagra como el gran protagonista de la noche, premiando su trayectoria, profesionalismo y la conexión que logró con el público a lo largo de la temporada.

Además del Oro se llevó la estatuilla por la categoría Labor en conducción masculina, donde competía con Darío Barassi (¡Ahora Caigo! - Eltrece), Iván de Pineda (Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe) y Guido Kaczka (Los 8 escalones - Eltrece).

Santiago del Moro brilló en la noche como el anfitrión de la noche de los Martín Fierro, que este año contó con la trasmisión exclusiva de Telefe.

image

Crédito: RS Fotos.