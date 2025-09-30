El detalle en la silla de Mirtha Legrand en los premios Martín Fierro que llamó la atención de todos

Si de figuras se trata, en los Martín Fierro 2025 Mirtha Legrand volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Este lunes 29 se celebró la gran fiesta de la televisión y, como sucede año tras año, La Chiqui no faltó a la cita.
La presencia de Mirtha Legrand en la entrega de los Martín Fierro 2025 ameritó un detalle especial en el salón del Hotel Hilton.
La diva llegó acompañada por su hija, Marcela Tinayre, y por su nieta, Juana Viale. Su arribo coincidió casi en el mismo momento con el de Susana Giménez, lo que permitió que ambas se saludaran afectuosamente antes de ingresar al salón del Hilton.
En un intercambio sobre la intimidad del encuentro, Susana confesó que prefiere evitar los besos cuando está maquillada para no arruinar el trabajo de los estilistas, aunque con Mirtha hizo una excepción. “Vino y me dijo: ‘Besito, besito’, y bueno”, relató con humor la conductora. Ese gesto de cercanía dejó en claro que, más allá del protocolo de una gala de este nivel, la presencia de Mirtha siempre genera una atención especial y un trato distinto entre sus colegas.
Esa consideración también se trasladó al interior del salón. Revista Pronto tuvo acceso exclusivo a la mesa que ocupó la histórica conductora durante la ceremonia. Mientras todos los invitados se sentaron en sillas de acrílico transparente, para Mirtha se dispuso un asiento especial: uno acolchonado, con respaldo de madera cubierto por un almohadón para mayor comodidad, e incluso con apoyabrazos, marcando una diferencia que reflejó el respeto y cuidado hacia la reina madre de la televisión argentina.
Mirtha Legrand recibió una de las estatuillas más especiales en los Premios Martín Fierro 2025, bajo el título de La Leyenda, en reconocimiento a su trayectoria.
La conductora se quebró al recibir el galardón de manos de Luis Ventura, y también por las palabras que le dijo al oído Susana Giménez, quien se acercó a su mesa para felicitarla tras la gran distinción.
"¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto? Muchísimas gracias Luis (Ventura). ¿Hasta cuándo vas a ser presidente de APTRA?", expresó muy emocionada Chiquita.
"Cuando les digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto, empecé a los 14 años, hoy tengo muchos", agregó la conductora.
Más tarde reveló qué número de estatuilla sumó a su colección: "Una noche inolvidable, este es el número 42, y no lo tomen como una vanidad, simplemente es una información".
Finalmente, Mirtha se refirió con afecto a su colega: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos, hasta el final, toda la vida".
Chiquita fue sorprendida con una de las distinciones más especiales de la noche y se mostró profundamente conmovida ante el aplauso de pie de todos los presentes en el salón. La conductora compartió la mesa con Juana Viale, Nacho Viale y Marcela Tinayre.
El Martín Fierro de Oro 2025 fue para Santiago del Moro, quien se destacó por su trabajo en televisión durante el año con Gran Hermano. Este reconocimiento lo consagra como el gran protagonista de la noche, premiando su trayectoria, profesionalismo y la conexión que logró con el público a lo largo de la temporada.
Además del Oro se llevó la estatuilla por la categoría Labor en conducción masculina, donde competía con Darío Barassi (¡Ahora Caigo! - Eltrece), Iván de Pineda (Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe) y Guido Kaczka (Los 8 escalones - Eltrece).
Santiago del Moro brilló en la noche como el anfitrión de la noche de los Martín Fierro, que este año contó con la trasmisión exclusiva de Telefe.
Crédito: RS Fotos.