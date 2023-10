El drama de Boris Rubaja, el actor argentino que vive en Israel y tiene a su hija en el ejército

"Si bien no es frentista, no deja de angustiarme. Para las mujeres son dos años, para los hombres tres. Lior, el varón, mi otro hijo, gemelo de Sol, puede entrar en cualquier momento, y eso me tiene con una tristeza terrible", expresó.

Previo a desatarse el conflicto, Rubaja mantenía su pasión por el arte se dedicaba a dar clases de teatro, además de ser director en el teatro Livertime. "Doy clases de actuación tanto en hebreo como en español por distintas ciudades. Hay idas que viajo dos horas de ida y otro tanto de vuelta", contó.

Boris Rubaja y sus hijos

La sorprendente iniciativa de Victoria Vannucci en medio del conflicto en Israel: "Para proteger"

En 2016 Victoria Vannucci decidió dar un cambio un drástico en su vida y se radicó en Estados Unidos junto a dos hijos. Abrió un restaurante en Los Ángeles y allí se encontraba cuando se desató el conflicto en Israel.

Siguiendo sus impulsos, y fiel a sus creencias, Vannucci decidió viajar a Tel Aviv y se ofreció como voluntaria. "Cuando pasó lo que pasó, no fue solo la naturaleza sino también aferrarme a lo que es el judaísmo, a Hashem que me mantuvo de pie en los peores momentos. Y lo mínimo que podía hacer es mostrar apoyo al pueblo judío, que es mi pueblo, mi comunidad", expresó en dialogo con Infobae.

Emocionada por su elección, decidió documentar el momento de su llegada a Israel y reflexionó: “Doy un beso por cada miembro de mi familia. Estamos acá para proteger nuestra tierra. Obviamente que los héroes son los que salen a dar la vida por todos nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es ayudar a protegerla como hicimos todos estos años".

Además, contó que se está alojando en la casa de un rabino y que parte de sus allegados están combatiendo en distintos frentes. “Una cosa es verlo por la tele, o las redes con la cantidad de fake news que hay. Cuando estás acá, la piel se te eriza, el corazón se te hiela y no volves a ver la vida como antes”, aseguró para el mismo medio.