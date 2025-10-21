La actriz que confesó que la China Suarez le hace dudar su sexualidad: "Linda y tiene onda"

"Hay algunas que por ahí no les gusta, a mí me parece increíble y ella tiene como una onda. Porque no es la linda insulsa que no podés ni hablar dos palabras, es linda y tiene onda", finalizó con firmeza la actriz sobre la China Suárez.

“Es la primera vez que hago una escena de sexo y me costó mucho. No se lo había dicho a mi marido (Martín Lamela) hasta hace muy poco que tuve escenas de sexo, no quiero que me vea”, confesó Adabel en el ciclo LAM (América Tv) sobre su jugado papel en la segunda temporada de la serie carcelaria, donde interpreta a una interna de la prisión.

Adabel Guerrero reveló en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece) qué fue lo que habló con la China Suárez de Franco Colapinto mientras grababan juntas la serie En el barro.

“Sigo la novela turca porque la quiero mucho a la China, porque estuve con ella grabando En el barro, la segunda temporada, que va a salir en julio recién. Y compartimos mucho tiempo juntas, muchas horas”, aseguró la actriz y bailarina.

Y detalló: "La China, con nosotros, tuvo gestos muy lindos, fue muy compañera. Por ejemplo: cuando estábamos grabando hasta las 4.30 de la mañana hizo llegar hamburguesas para todos, no solamente la artística, sino también la técnica".

“Para mí era algo natural que ella hable de él", indicó Adabel Guerrero. "Ah, buen dato. ¿Pero qué decía de Colapinto?",le consultó el conductor Matías Vázquez.

"Que era divino, un amor”, respondió Adabel. "Yo con la China tengo la mejor y no quiero que...", agregó un poco culposa por lo que contó al aire que le dijo la China Suárez sobre el piloto argentino de Fórmula 1 con quien se vio en Madrid en noviembre de 2024 antes de comenzar su relación con el futbolista Mauro Icardi.