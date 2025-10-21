Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

Asimismo, en referencia a la tormentosa situación que atravesaron cuando se separaron, idéntica situación que hoy vive Wanda con Mauro Icardi, López confió cómo sortearon esas épocas: "con el tiempo". Y sobre si en algún momento, la rubia podrá llevarse bien con el rosarino, se sinceró: "Yo lo espero por las nenas de ella". "Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia y cuando están en mi casa les abro la puerta como uno más de mis hijos porque me parece que los nenes tienen que estar bien", dejó en claro.

"Hay que preguntarle a ellas", deslizó en otro tramo de la entrevista cuando las cronistas le consultaron si Francesca e Isabella extrañan a su papá, así como también dejó en claro que "es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será".

Maxi López - captura Bondi Live

Por qué Maxi López bancó al actual novio de Wanda Nara y fulminó a Mauro Icardi

Con una visible molestia ante las contantes preguntas sobre Icardi, en esta oportunidad la charla viró hacia el video en el que se lo vio a Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara, acariciando a una de sus hijas con Mauro. Y una vez más, Maxi fue políticamente correcto: "Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos", aseguró.

Por su parte, sobre el polémico vínculo de Migueles con Elías Piccirillo, el exfutbolista volvió a apelar a la diplomacia: "Esas son cosas de cada uno y no me meto. Lo que tengo que evaluar es cómo se comparta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió así que es así".

Martín Migueles, Wanda Nara, MAuro Icardi y Maxi López

De esta manera, Maxi López aclaró que no opina ni aconseja a la madre de sus hijos varones porque no le gustaría que "ella se metiera" en sus decisiones, así como confió que días atrás compartieron todos juntos una tarde de mates al ir a ver a uno de sus hijos a un partido.

Por último, y volviendo a Mauro Icardi, sobre si compartiría una charla con él López fue tajante: "No tengo nada que hablar... Tengo muchas cosas por resolver y tengo que enfocarme en mi familia, que es lo más importante. Las otras familias es otra cosa, no entro ahí, no me interesa".