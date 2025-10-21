A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LETAL

Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

Recién aterrizado en Buenos Aires para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity, Maxi López habló como nunca antes de su actual vínculo con Wanda, su aprobación a su nuevo novio y ninguneó de manera rotunda a Mauro Icardi. Aquí, el video.

21 oct 2025, 12:25
Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi
Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

Contra todos los pronósticos agoreros cuando se fue de urgencia a Suiza por los inconvenientes de su esposa, por estas horas Maxi López regresó a Buenos Aires para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Y recién bajado del avión, las cámaras de Intrusos y LAM (América TV) lo abordaron y no fueron otros que los chicos de El ejército de la mañana quienes compartieron un adelanto de la entrevista en el stream de Bondi Live.

Así, consultado sobre si los picantes idas y vueltas con su ex en la competencia culinaria está arregladas, López fue claro. "No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos esa chispa siempre, siempre nos tiroteamos así... de la buena manera y de la no tan buena, siempre tuvimos esta relación", expresó risueño y con evidentes ganas de volver a las cocinas televisivas.

Leé también

La tristeza de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a MasterChef Celebrity: "Se rompe..."

la tristeza de daniela christiansson por la vuelta de maxi lopez a masterchef celebrity: se rompe...

"Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad ésta siempre fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión, porque es así como somos nosotros", insistió.

Embed

Y tras negar que su actual mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, se haya molestado por los picantes comentarios de Wanda, Maxi López señaló que "eso fue un poco un juego", y remarcó: "Yo creo que ella está bien con sus cosas, en su vida sentimental y en su vida privada, y en la profesional le está yendo bárbaro así que está tranquila, y yo estoy bien con mi familia".

Asimismo, en referencia a la tormentosa situación que atravesaron cuando se separaron, idéntica situación que hoy vive Wanda con Mauro Icardi, López confió cómo sortearon esas épocas: "con el tiempo". Y sobre si en algún momento, la rubia podrá llevarse bien con el rosarino, se sinceró: "Yo lo espero por las nenas de ella". "Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia y cuando están en mi casa les abro la puerta como uno más de mis hijos porque me parece que los nenes tienen que estar bien", dejó en claro.

"Hay que preguntarle a ellas", deslizó en otro tramo de la entrevista cuando las cronistas le consultaron si Francesca e Isabella extrañan a su papá, así como también dejó en claro que "es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será".

Maxi López - captura Bondi Live

Por qué Maxi López bancó al actual novio de Wanda Nara y fulminó a Mauro Icardi

Con una visible molestia ante las contantes preguntas sobre Icardi, en esta oportunidad la charla viró hacia el video en el que se lo vio a Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara, acariciando a una de sus hijas con Mauro. Y una vez más, Maxi fue políticamente correcto: "Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos", aseguró.

Por su parte, sobre el polémico vínculo de Migueles con Elías Piccirillo, el exfutbolista volvió a apelar a la diplomacia: "Esas son cosas de cada uno y no me meto. Lo que tengo que evaluar es cómo se comparta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió así que es así".

Martín Migueles, Wanda Nara, MAuro Icardi y Maxi López

De esta manera, Maxi López aclaró que no opina ni aconseja a la madre de sus hijos varones porque no le gustaría que "ella se metiera" en sus decisiones, así como confió que días atrás compartieron todos juntos una tarde de mates al ir a ver a uno de sus hijos a un partido.

Por último, y volviendo a Mauro Icardi, sobre si compartiría una charla con él López fue tajante: "No tengo nada que hablar... Tengo muchas cosas por resolver y tengo que enfocarme en mi familia, que es lo más importante. Las otras familias es otra cosa, no entro ahí, no me interesa".

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto