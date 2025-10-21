La ejemplar medida judicial a favor de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles

Embed

¿Qué mensaje le dedicó Mauro Icardi a La China Suárez por el día de la madre?

Este domingo 19 de octubre, en el Día de la Madre, Mauro Icardi decidió rendirle homenaje a una de las mujeres más importantes de su vida: la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray publicó una imagen en la que aparece abrazado a la actriz, ambos sonrientes y disfrutando de un momento íntimo al aire libre.

“Feliz Día a esta gran mamá”, escribió Mauro junto a un emoji de una rosa. Desde hace meses, ambos residen en Turquía y han conformado una sólida familia ensamblada, compartiendo rutinas, viajes y momentos cotidianos que suelen mostrar en redes sociales.

En otra historia, Icardi también saludó a su propia madre con una foto juntos, destacando su presencia en esta fecha tan especial. En cambio, lo que no pasó inadvertido fue la falta de un mensaje para Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Este silencio virtual ocurre en medio de un prolongado conflicto judicial y mediático entre Icardi y Nara, que incluye disputas por la tenencia de las niñas y cuestiones económicas. Mientras tanto, Mauro continúa apostando por su relación con la China, con quien parece vivir uno de los momentos más estables y románticos de su vida.

dia de la madre china suarez e icardi

¿Qué foto compartió Mauro Icardi que provocó el enojo de La China Suárez?

De todas las imágenes que Mauro Icardi podría haber elegido para homenajear a su madre en su día, terminó optando por la más polémica. Una foto que, sin dudas, sabía que iba a generar repercusión. Sin medir las posibles consecuencias en la China Suárez —o quizás después de conversarlo con ella—, Icardi publicó una postal junto a su mamá, Analía Rivero, tomada en una noche muy especial: su casamiento con Wanda Nara.

En el marco del Día de la Madre, el futbolista saludó a la mujer que lo crió con una imagen de aquella celebración. “Feliz día mamá”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con un corazón flechado y una flor rosada. Lejos de pasar inadvertido, el gesto reavivó la historia con su exesposa y desató especulaciones sobre el trasfondo de la elección.

La foto rápidamente llamó la atención en redes. Se los ve a ambos muy elegantes: él con traje negro y un bouquet de flores blancas en el saco, listo para uno de los momentos más importantes de su vida; ella con un vestido fucsia con brillos y un hombro descubierto. Madre e hijo posan mirándose con ternura, en una imagen que revive viejos capítulos y deja poco espacio a la casualidad.