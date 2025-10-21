A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO LOGRÓ

La ejemplar medida judicial a favor de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles

La Justicia le dio la razón a Mauro Icardi luego de una petición tajante que realizó con su ex, Wanda Nara, y su actual pareja, Martín Migueles.

21 oct 2025, 13:08
La ejemplar medida judicial a favor de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles
La ejemplar medida judicial a favor de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles

La ejemplar medida judicial a favor de Mauro Icardi contra Wanda Nara y Martín Migueles

Un nuevo episodio se suma a la extensa historia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, tras la difusión de un video que la empresaria compartió en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a su actual pareja, Martín Migueles, acariciando la cabeza de una de las hijas que la mediática tuvo con el futbolista, mientras la niña dormía plácidamente en un sillón.

La escena generó una fuerte reacción en Icardi, quien consideró que el gesto de Migueles fue inapropiado y decidió recurrir a la Justicia para evitar que se repitan situaciones similares. Según trascendió, el jugador del Galatasaray solicitó una medida judicial que limite el contacto entre su exesposa y su actual pareja en lo que respecta al trato hacia las menores.

Leé también

Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

Maxi López sorprendió con una declaración sobre el nuevo novio de Wanda Nara y destrozó a Mauro Icardi

En el programa Mujeres Argentinas (El Trece), el periodista Gustavo Méndez reveló que Icardi pidió una medida cautelar “para protección y cuidado personal” de sus hijas, solicitando que se le ordene a Wanda Nara “abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos” por parte de Martín Migueles hacia las niñas.

El escrito judicial contempla un apercibimiento que podría derivar en la suspensión del cuidado personal de las menores y en la aplicación de una multa económica. En principio, la sanción sería de 100 millones de pesos, aunque, en caso de incumplimiento, el documento establece que el monto podría incrementarse hasta alcanzar los 500 millones.

Embed

¿Qué mensaje le dedicó Mauro Icardi a La China Suárez por el día de la madre?

Este domingo 19 de octubre, en el Día de la Madre, Mauro Icardi decidió rendirle homenaje a una de las mujeres más importantes de su vida: la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, el delantero del Galatasaray publicó una imagen en la que aparece abrazado a la actriz, ambos sonrientes y disfrutando de un momento íntimo al aire libre.

“Feliz Día a esta gran mamá”, escribió Mauro junto a un emoji de una rosa. Desde hace meses, ambos residen en Turquía y han conformado una sólida familia ensamblada, compartiendo rutinas, viajes y momentos cotidianos que suelen mostrar en redes sociales.

En otra historia, Icardi también saludó a su propia madre con una foto juntos, destacando su presencia en esta fecha tan especial. En cambio, lo que no pasó inadvertido fue la falta de un mensaje para Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Este silencio virtual ocurre en medio de un prolongado conflicto judicial y mediático entre Icardi y Nara, que incluye disputas por la tenencia de las niñas y cuestiones económicas. Mientras tanto, Mauro continúa apostando por su relación con la China, con quien parece vivir uno de los momentos más estables y románticos de su vida.

dia de la madre china suarez e icardi

¿Qué foto compartió Mauro Icardi que provocó el enojo de La China Suárez?

De todas las imágenes que Mauro Icardi podría haber elegido para homenajear a su madre en su día, terminó optando por la más polémica. Una foto que, sin dudas, sabía que iba a generar repercusión. Sin medir las posibles consecuencias en la China Suárez —o quizás después de conversarlo con ella—, Icardi publicó una postal junto a su mamá, Analía Rivero, tomada en una noche muy especial: su casamiento con Wanda Nara.

En el marco del Día de la Madre, el futbolista saludó a la mujer que lo crió con una imagen de aquella celebración. “Feliz día mamá”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con un corazón flechado y una flor rosada. Lejos de pasar inadvertido, el gesto reavivó la historia con su exesposa y desató especulaciones sobre el trasfondo de la elección.

La foto rápidamente llamó la atención en redes. Se los ve a ambos muy elegantes: él con traje negro y un bouquet de flores blancas en el saco, listo para uno de los momentos más importantes de su vida; ella con un vestido fucsia con brillos y un hombro descubierto. Madre e hijo posan mirándose con ternura, en una imagen que revive viejos capítulos y deja poco espacio a la casualidad.

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto