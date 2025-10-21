A24.com

La inesperada actitud de la China Suárez que volvió a encender la interna familiar de Mauro Icardi

Desde Estambul, Eugenia China Suárez sorprendió a todos con una llamativa reacción pública mientras crecen con fuerza las versiones de reconciliación de su pareja Mauro Icardi con su mamá. Mirá.

21 oct 2025, 08:57
A pesar de Mauro Icardi y Eugenia China Suárez están instaladísimos en Turquía por los compromisos deportivos de él, ninguno de los dos pasó por alto en sus redes sociales la celebración del Día de la Madre que se celebró en Argentina el pasado domingo 19 de octubre.

Lo cierto es que se sabe que desde hace años el futbolista está distanciado de su madre, Analía Rivero, pero desde algunos meses circula con fuerza el rumor de un acercamiento entre madre e hijo, y este fin de semana la ex Casi Ángeles tuvo un gesto virtual que no hizo más que generar todo tipo de repercusiones.

Ocurre que este domingo, Mauro Icardi sólo saludó a dos madres en su día: la suya y su actual novia, Eugenia Suárez. En tanto, generó muchísima polémica la postal que eligió el delantero del Galatasaray para rendir homenaje a Analía: ni más ni menos que una fotografía del día de su casamiento con Wanda Nara, allá por 2014.

Como era de suponer, ni bien los internautas detectaron ese detalle no faltaron los comentarios asegurando que, de alguna manera, Mauro sigue teniendo presente a su ex en sus adentros, o que fue su manera de saludar también a la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, de una forma muy sutil.

IG Mauro Icardi saludo a su madre

Claro que ante la catarata de comentarios en los que muchos expresaron que el rosarino sigue pensado en Nara, desde Estambul la China Suárez no dejó de hacerse notar con una jugada sutil pero efectiva.

Ante el posteo de su cuñada Ivana Icardi desde su cuenta de Instagram para homenajear a su madre en su día, no sólo le dejó un "me gusta" a la hermana de Mauro, quien compartió una serie de postales familiares, sino que también le dejó tres corazones rojos en la zona de los comentarios, como una clara señal del trabajo que está haciendo la China para acercar a Mauro con su familia de la que estuvo distanciado durante la década que estuvo junto a Wanda Nara.

Vale recordar que desde que Mauro inició su relación con Eugenia Suárez, retomó el contacto con su hermana Ivana, tal como ella misma lo reveló en los medios españoles, al llamarla para su cumpleaños luego de muchos años.

De esta manera, la publicación de Icardi con su mamá y el sugestivo gesto de la China Suárez no hicieron mas que incrementar las versiones de una inminente reconciliación de Icardi con su mamá y sus hermanos, quienes desde hace bastante tiempo viven en España, y casualmente hace unos días el futbolista y su pareja estuvieron de visita en Madrid.

Posteo Ivana Icardi día de la madre con like de China Suárez

Cuál es la relación actual de Mauro Icardi con su mamá Analía Rivero

En 2014, Analía Rivero cobró notoriedad tras su presencia en el casamiento de su hijo, Mauro Icardi, con Wanda Nara. En ese momento, la mamá del futbolista tenía 38 años y acababa de ser madre de mellizos.

Esa fue una de las pocas apariciones públicas de la madre del jugador. Luego de la boda, Analía retomó su absoluto bajo perfil y siguió con su vida en Canarias, su hogar en el mundo.

Ivana Icardi y su mamá

En tanto, semanas atrás, en su cuenta de Instagram, Ivana Icardi compartió fotos junto a su madre y una de sus hermanas. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en el posteo.

     

 

