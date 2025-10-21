La inesperada actitud de la China Suárez que volvió a encender la interna familiar de Mauro Icardi

IG Mauro Icardi saludo a su madre

Claro que ante la catarata de comentarios en los que muchos expresaron que el rosarino sigue pensado en Nara, desde Estambul la China Suárez no dejó de hacerse notar con una jugada sutil pero efectiva.

Ante el posteo de su cuñada Ivana Icardi desde su cuenta de Instagram para homenajear a su madre en su día, no sólo le dejó un "me gusta" a la hermana de Mauro, quien compartió una serie de postales familiares, sino que también le dejó tres corazones rojos en la zona de los comentarios, como una clara señal del trabajo que está haciendo la China para acercar a Mauro con su familia de la que estuvo distanciado durante la década que estuvo junto a Wanda Nara.

Vale recordar que desde que Mauro inició su relación con Eugenia Suárez, retomó el contacto con su hermana Ivana, tal como ella misma lo reveló en los medios españoles, al llamarla para su cumpleaños luego de muchos años.

De esta manera, la publicación de Icardi con su mamá y el sugestivo gesto de la China Suárez no hicieron mas que incrementar las versiones de una inminente reconciliación de Icardi con su mamá y sus hermanos, quienes desde hace bastante tiempo viven en España, y casualmente hace unos días el futbolista y su pareja estuvieron de visita en Madrid.

Posteo Ivana Icardi día de la madre con like de China Suárez

Cuál es la relación actual de Mauro Icardi con su mamá Analía Rivero

En 2014, Analía Rivero cobró notoriedad tras su presencia en el casamiento de su hijo, Mauro Icardi, con Wanda Nara. En ese momento, la mamá del futbolista tenía 38 años y acababa de ser madre de mellizos.

Esa fue una de las pocas apariciones públicas de la madre del jugador. Luego de la boda, Analía retomó su absoluto bajo perfil y siguió con su vida en Canarias, su hogar en el mundo.

Ivana Icardi y su mamá

En tanto, semanas atrás, en su cuenta de Instagram, Ivana Icardi compartió fotos junto a su madre y una de sus hermanas. “No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en el posteo.