La imagen que confirma que Wanda Nara agranda la familia con su nuevo novio

IG Wanda Nara - Martín Migueles

Claro que la tarde en el country de Santa Bárbara dejó varias postales que no pasaron desapercibidas para los fanáticos de la mediática. Así, después de una comida a pura pasta cocinada nada menos que por Donato de Santis, Wanda Nara compartió en sus Instagram Stories una tierna foto de su flamante novio sentado junto a una mesa de mármol blanca, a la que le agregó un corazón rojo. En tanto, el detalle fue sostenía en sus brazos un cachorrito que descansaba en sus brazos.

Asimismo, en otro posteo Wanda Nara mostró nuevamente al perrito a upa de Migueles descansando, en el que se limitó a escribir la palabra "Cacharros" en el centro de la postal, mientras que al pie de la foto agregó: "Presente a MIS" junto a otro corazón rojo para anunciar a sus flamantes amores.

Vale recordar, que apenas unos días antes Wanda había confirmado su relación sentimental con Migueles durante la entrevista que dio a Olga. “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”, lanzó cautelosa, y explicó por qué había decidido no mostrarlo a ese momento: “En mi realidad, que muestro todo, cuando no mostrás algo pareciera que estás ocultando, pero en realidad no es que estás ocultando, sino que estoy cuidando y se malinterpreta”.

IG Wanda Nara - Martín Migueles 1

Cuál fue la excéntrica exigencia de Wanda Nara y su novio, Martín Migueles, durante su viaje a Cataratas

Hace unos días, antes de su esperado regreso en MasterChef Celebrity, Wanda Nara aprovechó unos días de descanso para emprender un viaje junto a sus hijas y su actual pareja, Martín Migueles.

En sus historias de Instagram, la conductora de Telefe mostró una imagen junto a su novio, con quien pocas veces se deja ver frente a las cámaras.

Según relató la periodista Majo Martino en su cuenta de X (antes Twitter), Wanda y Martín realizaron una solicitud poco común a las autoridades del Parque Nacional Iguazú.

majo martino

La pareja quiso recorrer este emblemático lugar sin la presencia del público general, para disfrutarlo con mayor tranquilidad.

"El sábado me encontré con Wanda y Migueles en el Meliá de Cataratas y vi cuando la pasaron a buscar los guías turísticos para llevarla a ver las Cataratas fuera de horario", detalló la panelista de Sálvese quien pueda (América TV).

Aunque la mediática suele mostrarse cercana y cordial con sus seguidores al salir de los canales o eventos, en esta ocasión pidió especialmente un recorrido privado por el Parque Nacional Iguazú para poder relajarse y disfrutar del entorno sin interrupciones.