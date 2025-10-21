La imagen que confirma que Wanda Nara agranda la familia con su nuevo novio

Después de varias semanas de jugar a las escondidas y deslizar que sólo se trataba de su personal trainer con quien habría trabado amistad, Wanda Nara ya oficializó a Martín Migueles como su nuevo novio.
Después de su polémica relación con Elián L-Gante Valenzuela durante dos años con varias idas y vueltas, en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, tal parece que los años le trajeron algo de calma a la mayor de Nara.
Así, esta vez parecería que la conductora de MasterChef Celebrity optó por dar los primeros pasos con Migueles con cautela y sin la excesiva exposición a la que está acostumbrada a vivir su vida en general.
Después de filtrarse que el hombre sindicado como socio de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio preso por presunta estafa desde hace algunos meses, había acompañado a Wanda y un grupo de amigas a su casa de Punta de Este, donde hasta les cocinó un asado, en la reunión familiar de este domingo por el Día de la Madre, donde la rubia reunió a sus padres y su hermana en un almuerzo familiar, Martín Migueles fue de la partida ya como novio oficial de Nara.
Claro que la tarde en el country de Santa Bárbara dejó varias postales que no pasaron desapercibidas para los fanáticos de la mediática. Así, después de una comida a pura pasta cocinada nada menos que por Donato de Santis, Wanda Nara compartió en sus Instagram Stories una tierna foto de su flamante novio sentado junto a una mesa de mármol blanca, a la que le agregó un corazón rojo. En tanto, el detalle fue sostenía en sus brazos un cachorrito que descansaba en sus brazos.
Asimismo, en otro posteo Wanda Nara mostró nuevamente al perrito a upa de Migueles descansando, en el que se limitó a escribir la palabra "Cacharros" en el centro de la postal, mientras que al pie de la foto agregó: "Presente a MIS" junto a otro corazón rojo para anunciar a sus flamantes amores.
Vale recordar, que apenas unos días antes Wanda había confirmado su relación sentimental con Migueles durante la entrevista que dio a Olga. “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”, lanzó cautelosa, y explicó por qué había decidido no mostrarlo a ese momento: “En mi realidad, que muestro todo, cuando no mostrás algo pareciera que estás ocultando, pero en realidad no es que estás ocultando, sino que estoy cuidando y se malinterpreta”.
Hace unos días, antes de su esperado regreso en MasterChef Celebrity, Wanda Nara aprovechó unos días de descanso para emprender un viaje junto a sus hijas y su actual pareja, Martín Migueles.
En sus historias de Instagram, la conductora de Telefe mostró una imagen junto a su novio, con quien pocas veces se deja ver frente a las cámaras.
Según relató la periodista Majo Martino en su cuenta de X (antes Twitter), Wanda y Martín realizaron una solicitud poco común a las autoridades del Parque Nacional Iguazú.
La pareja quiso recorrer este emblemático lugar sin la presencia del público general, para disfrutarlo con mayor tranquilidad.
"El sábado me encontré con Wanda y Migueles en el Meliá de Cataratas y vi cuando la pasaron a buscar los guías turísticos para llevarla a ver las Cataratas fuera de horario", detalló la panelista de Sálvese quien pueda (América TV).
Aunque la mediática suele mostrarse cercana y cordial con sus seguidores al salir de los canales o eventos, en esta ocasión pidió especialmente un recorrido privado por el Parque Nacional Iguazú para poder relajarse y disfrutar del entorno sin interrupciones.