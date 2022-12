El drama que vivió Nazarena Vélez en medio del festejo de cumpleaños de Andrea Taboada

"Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... una zanja!", comenzó relatando el insólito accidente.

Nazarena Velez historias caras.jpg

Al tiempo que agregó: "¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular!".

Y además en tono de tragicomedia sumó también: "Le recé a San Celular para que esto funcione (señalando la cámara del teléfono). Por ahora funciona... porque no saben cómo me bajó la presión y dije ¡Otro gasto... Nooo! No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar Barba te lo pido por favor!".

Así, luego de esos 40 segundos de catarsis virtual, a modo de descarga emocional, Nazarena Vélez se tranquilizó y festejó al afirmar "¡Pero anda!".

Embed

Barbie dejó sin palabras a Nazarena Vélez con el nombre de su bebé

En agosto, en un móvil con LAM (América TV), Barbie Vélez anunció su embarazo, fruto de su relación con Lucas Rodríguez. Su mamá, Nazarena, estaba súper emocionada: “No lo puedo creer todavía”.

En tanto, hace unos días, en su cuenta de Instagram, la joven compartió un divertido video, donde está junto a la actriz. En la grabación, Barbie se sorprende por cómo cambió su cuerpo con la gestación. “Va a sacar un ojo, ya me cuesta respirar y moverme", comenta. “Y lo que falta bebé, sabes cómo va a explotar esa criatura ahí adentro. Qué hermosa panza”, agrega Naza.

nazarenavelez.jpg

En ese instante, la joven juega con el nombre del bebé. “Mañana tengo la 4D. Le voy a conocer la cara a Panchito”, le dice a su mamá. “¿Cómo Panchito? No se llama Panchito”, exclama Naza, casi sin aire.

Finalmente, Barbie aclara que no elegiría ese nombre para su hijo. “Un invento... para que se confundan”, cierra y ambas estallan de la risa.