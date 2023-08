El dramático momento que vivió Marixa Balli por los saqueos en Flores: el video con su relato

Embed

"Bueno amores, volvimos a abrir. Algunos locales comenzaron a abrir, no todos. Está todo un poquito más en paz por suerte", precisó Marixa Balli en la grabación.

"La gente me pregunta, ¿Qué pasó? Saquearon en Flores", comentó sorprendida la angelita. Y agregó llevando un poco de tranquilidad: "Algunos locales no van a abrir por miedo pero estamos abriendo de a poquito, besitos".

Luego, desde sus historias, Marixa Balli contó que los locales -incluido el suyo- comenzaron a levantar las persianas nuevamente ya con todo el clima más tranquilo y la gente caminando de manera normal por la vereda: "Por suerte algunos locales abrieron".

Fueron unos instantes de tensión que la propia ex vedette contó desde sus redes y por suerte llegó la calma.

marixa balli.jpg

El desgarrador llanto de Marixa Balli por el delicado estado de salud de Silvina Luna

Yanina Latorre leyó este jueves en LAM (América TV) mensajes de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, y reveló preocupantes detalles sobre su delicado estado de salud. Marixa Balli, al escuchar las dolorosas novedades de la modelo, quebró en llanto.

“Me da mucha pena lo que le está pasando a Silvina”, dijo la panelista con la voz entrecortada. “Me da pena que una chica tan joven tenga que atravesar esta situación y la verdad es que no entiendo a la justicia”, agregó e insultó a el cirujano Aníbal Lotocki, quien operó en 2011 a Silvina.

Balli, angustiada por la difícil situación que atraviesa la ex Gran Hermano, sumó: “Alguien elige entrar al quirófano para embellecerse... No entiendo”.

La empresaria de calzado también recordó a su hermano, quien murió hace tiempo al cruzar una senda peatonal y un conductor alcoholizado pasó en rojo.

Ahí, intentó ponerse en el lugar del hermano de Silvina y opinó: “Es un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor, yo no soy amiga de Silvina, pero no entiendo cómo un cirujano puede hacer esto. Ahora el hermano tiene que tomar una decisión tan determinante, algo que te queda grabado en la piel”. "Tengo enojo con la justicia, con este país”, remarcó Marixa.