Tamara Paganini quebró en llanto y se disculpó por haberle creído al ex Gran Hermano Marcelo Corazza, detenido por corrupción de menores

La ex Gran Hermano tomó precaución y expresó que el hecho la tomaba por sorpresa. "Cuando me enteré dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error", manifestó en el ciclo de Flor de la V.

Más tarde, en un video en sus redes, Paganini volvió a referirse al tema y lanzó: "Si el día de mañana a mi me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente".

En un reciente video que subió a su canal en YouTube, la ex Gran Hermano reveló que conversó con una madre, que le contó que su hijo fue víctima de Marcelo Corazzza.

"Me agarró las manos y me dijo: 'a mí hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Yo me quedé sin palabras. A la señora se le llenaron los ojos de lágrimas...", detalló.

Paganini reconoció que revisó su postura y se dio cuenta que fue apresurada y malinterpretada. "No es que lo defendí, pero no lo creí, esa fue mi reacción, la de cualquier ser humano", explicó, sumamente movilizada.

Por último, la ex GH enfatizó que siempre va a estar del lado de las víctimas. "Yo ya no puedo dudar. De hecho, a mis amigos le digo... ya hay una cara que me dice: 'me pidió fotos cuando era chiquito'. Y para mí ya está", cerró.

Gran Hermano 2022: polémicos dichos de Romina sobre Marcelo Corazza y una feroz crítica a los medios

La última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, estuvo en el streaming de Telefe con Juariu y sorprendió con sus declaraciones sobre Marcelo Corazza, detenido y acusado de integrar una red de corrupción de menores.

"¿Te imaginabas las críticas por el tema político?", le preguntó la conductora. "Yo no escondí nada. Conté que fui diputada. Sabía que iba a ser criticada, pero sí me sorprendieron un montón los medios, como mintieron y las cosas que dijeron de mí", expresó la ex GH.

"Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa como Gran Hermano teniendo cosas ocultas", siguió.

Romina remarcó que entiende que los seguidores del reality pueden opinar libremente, pero muchas veces están influenciados por la prensa. En ese momento puso como ejemplo el caso de Marcelo Corazza.

"Obviamente, la gente va a hablar a partir de lo que digan en los medios. Pasan cosas en la tele, como por ejemplo lo de Marcelo Corazza, y la verdad es que hasta que no se confirme... porque de mí también dijeron un montón de cosas que no pasaron, que tenía un sueldo de 700 mil pesos y seguía cobrando... barbaridades!", concluyó.