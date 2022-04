El duro mensaje de Mica Viciconte tras quedar eliminada de MasterChef La Revancha

De todas maneras, Mica se mostró muy agradecida por el aguante de sus seguidores y remarcó que le costó mucho volver a competir porque se sentía muy cansada del esfuerzo anterior mientras transita su embarazo de 38 semanas.

La palabra de Mica Viciconte tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity, La Revancha

"Gracias a todos una vez más... Mi cuerpo y mi mente ya no daban más. No tenía ideas, no llegué a recuperarme de tanto esfuerzo pero me siento feliz de no fallarle a mi trabajo porque los que me conocen saben que siempre estoy como un soldado", señaló con sinceridad.

"Luca, ahora a dedicarme al 100 por ciento a vos y esperándote feliz", cerró Mica Viciconte a través de sus stories de Instagram hablándole directamente a su bebé en camino con Cubero.