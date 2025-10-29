El duro reclamo de la abogada de Mauro Icardi al juez por Wanda Nara: "Miedo por..."

Además, adelantó que se vienen días claves en el pedido de Mauro Icardi por la restitución de sus hijas: "Por otro lado estamos en un momento de quiebre inminente en la restitución internacional. La semana que viene tenemos testigos, la prueba está producida y tendría que pasar a sentencia".

"Wanda ha recusado en dos o tres oportunidades al doctor Hagopian y la Cámara no le hizo lugar. Creo que es momento de que tome una decisión en breve poruqe para ser juez de la Nación hay que tener muchos cojones y muchad decisión más cuando se trata de la salud de niños", continuó la letrada.

Y siguió en su postura pidiendo una pronta resolución del tema y por qué se tarda tanto según su visión: "Es reprochable los tiempos pero ha tomado decisiones como cuando ocurrió lo del Chateau. Es muy complejo ser juez también con Wanda Nara en frente porque creo que la Justicia le tiene miedo por el escándalo y por el conventillo", concluyó Lara Piro optando por preservar responder si recusarán al juez al o no.

Wanda Nara fue multada por mostrar fotos del cumpleaños de su hija Isabella: cuántos millones deberá pagar

Wanda Nara festejó el fin de semana el cumpleaños número 9 de su hija Isabella donde la niña estuvo acompañada por su familia, su novio Martín Migueles, y afectos más cercanos.

Después de ese lindo momento que vivió junto a su hija, Wanda Nara recibió una dura e inesperada noticia del lado de su ex Mauro Icardi, molesto por las imágenes que se exhibieron desde las redes sociales del evento.

“Elba Marcovecchio y Lara Piro (abogadas de Icardi) están presentando una nueva multa en la Justicia porque Wanda Nara subió fotos de la hija menor con Mauro Icardi en su cumpleaños", comenzó desarrollando Gustavo Méndez en el ciclo Mujeres Argentina (El Trece).

"Más que nada sus familiares subieron fotos a las redes sociales que no se puede porque hay dos cautelares donde dicen que ni Wanda ni familiares ni amigos ni allegados pueden subir fotos y este fin de semana se subieron un montón", continuó el periodista.

Y reveló cuáles son las multas que la animadora tiene en curso: “La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez”.

“Y hay otra multa antes de esta de 100 millones que se tiene que elevar a Cámara. La actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, concluyó Méndez sobre la abultada deuda en concepto de multas que registra la conductora.