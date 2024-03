El duro relato de Gianinna Maradona al hablar de los terribles audios sobre la causa de la muerte de Diego

Sobre lo que pasó con Leopoldo Luque a la salida de la audiencia, donde pudo verse cómo repudiaron al médico que se encargó de la salud de Diego en el último tramo de su vida, Gianinna aseguró que "ya vivir con eso es un montón. Pero yo quiero que se haga justicia".

Gianinna y Diego MAradonav- captura Intrusos.jpg

Al tiempo que frente a la pregunta de Flor de la V sobre los tristemente célebres audios y chats del entorno de Diego hablando de él, Gianinna fue clara. "En realidad no hay mucho para decir, porque los audios lo dicen todo. Después está la interpretación de cada uno y entiendo que cada uno tiene su propia perspectiva", sentenció.

"Yo no había escuchado esos audios cuando mi papá estaba vivo. Lamentablemente los tuve que escuchar después. Pero yo lo dije desde siempre, y siempre fui la loca, la quilombera, la mala leche. Pero el que escucha esos audios, si no se te eriza la piel es porque no tiene corazón", concluyó angustiada.

Embed

Los impactantes chats que publicó Dalma Maradona que revelan la verdad de la muerte de Diego

La muerte de Diego Maradona sigue generando interrogantes. Las hijas del astro, Dalma y Gianinna, están convencidas que hubo un plan orquestado por parte del abogado Matías Morla. La Justicia deberá determinar quiénes fueron responsables por la muerte del Diez.

chat dalma 1.jpg

En su cuenta de Instagram, Dalma compartió los chats que Maxi Pomargo, cuñado de Matías Morla, mantuvo con el médico Leopoldo Luque, en los días previos al deceso del ídolo de los argentinos.

En parte de esas conversaciones se desprende que querían evitar que Maradona estuviera con sus hijas. Al parecer, pretendían evitar eso a toda costa porque ponía en riesgo los "beneficios" que sacaban manipulando al Diez.

En otro de los chats que subió Dalma a su Instagram se lee una charla entre Nicolás Esteban Taffarel y Leopoldo Luque, donde se evidencia que sabían que el ídolo no estaba bien de salud.

chat dalma 2.jpg

“Ni Gianinna ni yo vamos a parar. Nunca. A mí me van a tener que matar para que me quede callada. Ustedes sigan operando en los medios con sus payasos pagos, que lo único que dejan a la vista es el miedo que tienen de que se descubra la organización y ese desastre que hicieron”, escribió Dalma en sus historias.

chat dalma 3.jpg

Cabe recordar que los imputados en la causa son: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.