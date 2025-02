El ex de Morena Rial, Matías Ogas, rompió el silencio y se refirió a las versiones de un pedido de captura

En cuanto al pedido de captura, Ogas negó dicha situación pero aseguró que no viajó a Buenos Aires por miedo a lo que dicen los medios de comunicación . “Resulta que dicen que yo tengo pedido de captura ¿Por qué? No sé", deslizó en la llamada.

“Yo no hice nada malo pero en todos lados están diciendo eso. Yo con Morena estábamos viviendo juntos en San Telmo. Yo soy un deportista, yo no robo, entreno y me dedico a prepararme para pelear", aseguró.

De todas formas, negó estar al tanto de las actividades de Morena y afirmó que no tiene conocimiento de las demás personas implicadas en la causa.

Por último, acerca del cuidado del bebé que tuvo recientemente con la hija de Jorge Rial, expresó: “No estoy bien porque no estoy cerca de mi hijo. No tengo comunicación de nada, la persona que está con él me bloqueó de todos lados".

“No sé quién se cree que es, porque se golpea el pecho y hace 4 meses que me hijo nació, y es la primera vez que lo ve. Me bloqueó, no puedo hacer videollamada, no tengo ningún contacto. Estoy totalmente quebrado porque no lo puedo ver y esta persona no me contesta los mensajes”, remarcó apuntando contra Jorge.

Matías Ogas, el padre del bebé de Morena Rial, tendría pedido de captura: qué dijo Alejandro Cipolla

A dos semanas de haber quedado involucrada en un intento de robo a una propiedad que queda por la zona de Martínez, Morena Rial fue detenida este miércoles.

Según informaron, la hija de Jorge Rial habría tenido participación en un robo ocurrido en Villa Adelina el pasado 18 de enero.

En medio de la tensa situación, muchos se preguntaron por Amadeo, el hijo menor de Morena, y el padre del bebé, Matías Ogas.

En A la Barbarossa (Telefe), el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, expresó: "El padre (de Amadeo) no sé si no tiene pedido de captura”. “¿Sabés dónde está el padre del bebé de Morena?”, le preguntó la conductora del ciclo. “Si está con pedido de captura, no te puedo informar”, le respondió el letrado.

El año pasado, la mediática comenzó una relación con Ogas y al poco tiempo quedó embarazada. Después del nacimiento de Amadeo, a las pocas semanas, la pareja se separó.