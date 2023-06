El explosivo video porno que Jorge Rial dio like ¿por error?

image.png

En medio de este escándalo, Jorge Rial vuelve a ser noticias. Esta vez por un like que soltó en su cuenta de Twitter. El periodista puso "me gusta" en un video erótico explosivo, que no tardó en hacerse viral.

En cuestión de minutos el nombre del conductor era tendencia en dicha red social. Muchos usuarios se tomaron con humor el descuido del ex Intrusos. Como es de costumbre los memes no se hicieron esperar.

"Te voy a sacar a tu hijo", la dura advertencia de Jorge Rial a Morena

Este viernes, Morena Rial estuvo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, y no pudo contener la angustia por la dura batalla contra su padre, Jorge Rial. La joven expresó su indignación luego enterarse que el conductor hizo una videollamada con su ex, Facundo Ambrosioni, para poder ver a su nieto, Francesco Benicio.

"Está usando a mi hijo para hacerle un daño. Si es el abuelo, no le hubiese cortado los gastos. Es abuelo para las redes sociales", manifestó, en un mar de lágrimas.

More señaló que Rial le hizo una fuerte advertencia. "El vínculo con su papá no se lo voy a prohibir, pero yo tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, reveló la joven.

“De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia”, señaló Facundo, el hijo de Luis Ventura. "Es un sor... no hay otra explicación", lanzó la joven y cerró: "No es la primera vez que me lo dice... solo que ahora lo tengo grabado".