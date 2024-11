El extraño motivo por el cual la hija de Sofía Zámolo estuvo 12 días internada

Zámolo no pudo estar en la premiación debido a este inconveniente de salud que pasó su hija y por eso explicó en detalle qué fue lo que pasó.

“Gracias a todos por sus mensajes! Estoy muy feliz de que hayamos ganado el Martín Fierro Latino conduciendo Argentinos en Miami”, indicó la modelo y conductora con una foto del galardón y agradeciendo a todas las personas que confiaron en ella y al canal.

Y agregó: “Después de casi dos semanas con mi hija internada, teníamos muchos controles y médicos que me impidieron estar en Miami ayer. Gracias a mi equipo por subir a recibirlo en nombre de Argentinos en Miami y en nombre mío, con todo el amor y trabajo que le puse al programa desde el día uno que me llamaron contándome el proyecto”.

Antes, Sofía Zámolo había contado en un posteo qué fue el particular problema de salud que tuvo su hija de 4 años y que la tuvo muy angustiada.

“Tuvo una bacteria que entró a través de una lastimadura y costó bastante encontrar el antibiótico que la mate. Fueron 12 días de mucha angustia e incertidumbre. Solo de acordarme lloro. Pero por suerte y gracias a Dios, está muy bien ya”, precisó Sofía ya más aliviada tras ese difícil momento que pasó por el problema de salud de su hija.

La emoción de Pamela David tras ganar el Martín Fierro Latino y la promesa que deberá cumplir

El viernes, Pamela David vivió un momento inolvidable en su carrera al ganar el premio Martín Fierro Latino 2024 por Desayuno Americano, el magazine que conduce desde hace varios años en las mañanas de la pantalla de América TV.

Acompañada por Daniel Vila, su marido y presidente del Grupo América, la conductora agradeció emocionada, celebró y festejó junto a sus colegas Ángel de Brito, Claudia Albertario y Marcelo Polino, quienes ganaron su estatuilla en los rubros de espectáculos, Latinos en el mundo y jurado televisivo.

Claro que una vez terminada la fiesta, fue la propia David quien le confesó al conductor de LAM a través de una Instagram Storie que junto a Damasia Ochoa había prometido teñirse de rubia si llegada a ganar el premio.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa horas después de la fiesta internacional de APTRA que consagró su programa como el más destacado de Latinoamérica, Pamela David confirmó que cumplirá su promesa.

"Al final es cierto eso que dicen que hay que desearlo tanto que al universo no le quede otra que dártelo. No me imaginé que iba a ser tan emocionante", contó feliz.

Al tiempo que sobre la promesa a la que la desafió una de sus colaboradoras en el programa, Pamela confió con picardía: "Y a Damasia Ochoa ahora la quiero matar, que se le ocurrió la idea... porque las promesas hay que cumplirlas sino te trae mala suerte".

Y como Pamela tiene previsto su viaje de regreso a Buenos Aires recién para el día martes, este sábado ya comenzó a averiguar en Miami dónde hacer efectiva su palabra.

"Ya estoy averiguando acá en Simona, que hacen unos colores divinos, con el colorista a ver si llego antes de volver a Buenos Aires a poner el color, porque como es tan oscuro mi pelo, y hay que hacer varias decoloraciones. Pero sí, hay que empezar a ponerse rubia nomás", confesó sonriente.

Así es que si le dan los tiempos, el miércoles cuando retome la conducción de Desayuno Americano, quizás ya esté completamente rubia.