El extravagante cambio de look de Tini Stoessel para el lanzamiento de su nuevo disco

cambio de look tini.jpg

Además, la novia de Rodrigo de Paul aprovechó para dar un pequeño adelanto de su nueva canción, que promete ser el nuevo hit del nuevo disco cuya tapa fue develada en el famoso programa español "El Hormiguero".

"Tardo pa contestarte…. hola Cupido, próximo 14 febrero”, aseguró la artista al publicar las imágenes en un reel donde se ve en lujo de detalles el jugado look.

Embed

“Acá está Cupido, este álbum que significó tanto para mí desde la primera canción q les compartí (Miénteme). Una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. Gracias por acompañarme de la manera en que lo hacen. No tengo palabras para agradecerles, de verdad”, había dicho Tini sobre su nuevo disco.

image.png

El llanto de Tini Stoessel en la televisión española: "Fue un año muy zarpado a nivel personal"

En pleno exitazo tras el reciente lanzamiento de Muñecas, la nueva canción de Tini Stoessel -junto a La Joaqui y Steve Aoki-, la novia de Rodrigo de Paul pasó por el famosísimo programa español El Hormiguero (Antena 3) y no pudo evitar emocionarse en plena entrevista.

Así lo reflejó Ángel de Brito desde LAM (América TV) al recoger parte de la charla de Tini con el español, donde el presentador anunció para sorpresa de la argentina: "Este single formará parte de tu nuevo álbum que se estrena el próximo 17 de febrero, que se llama Cupido".

image.png

"¡Pero lo dijiste! Nadie lo sabía" reaccionó Stoessel, al tiempo que admitió: "Sí, voy a tener un nuevo álbum que se llama Cupido. Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero lo dijiste así sin más", le dijo a modo de reto.

Fue allí cuando Tini dejó salir sus sentimientos y reconoció: "¡Estoy muy nerviosa! Me emocioné, ¡qué bolu…! Me emocioné. El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy zarpado a nivel personal y profesional. Se atrasó por cosas que pasaron, y tenerlo y presentarlo me emociona".