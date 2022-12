El ¿extravagante? regalo que Wanda Nara le pidió imperiosamente a L-Gante

Y pese a que muchos apostaban a una reconciliación con Mauro Icardi y a un distanciamiento con L-Gante, Wanda le hizo un pedido especial al cantante para que le regale el próximo viernes.

Wanda-Nara-L-gante.webp

En esa entrevista, L-Gante se mostró un poco preocupado por el regalo que tiene que hacerle a la mujer que pretende enamorar.

"Ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar", contó Elían, a lo que Grego Rosello (conductor del programa) intervino y le explicó que “para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia”.

El sorprendente gesto que acerca a Wanda Nara con L-Gante

Wanda Nara llegó a la Argentina la semana pasada y como suele ocurrir siempre es noticia. Hace unos días trascendió un supuesto escándalo que habría protagonizado L-Gante al querer ingresar al edificio donde vive la rubia y no tener el acceso permitido.

El cantante de cumbia 420, al ver la noticia que se replicó en los medios tras lo que contó Guido Záffora en Es por ahí, América Tv, el artista le dijo a este portal de manera categórica: "No creo que responda boludeces".

Luego, desde sus historias de Instagram, fue más contundente ante esta versión de gritos e insultos en la puerta del edificio donde vive Wanda.

"Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás... Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse a ver si es verdad", comenzó su descargo.

"Para mi sólo son los que le doy la mano y agarran el codo, la TV este año me hizo bullying, ya van a venir", concluyó, muy enojado.

Lo cierto es que tras este supuesto escándalo ya aclarado, Wanda tuvo un buen gesto desde Instagram con L-Gante y compartió en sus historias un video de un show que dio el cantante y que había subido en su cuenta Maxi el Brother, representante del popular joven de General Rodríguez.

Esto se da luego del viaje romántico de Wanda Nara con Mauro Icardi a Islas Maldivas, que habría motivado el enojo del cantante. Este guiño desde las redes de Wanda los acerca.