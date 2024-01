El feroz descargo de Juana Repetto tras las críticas por la polémica del hielo

Con el correr de las horas, su historia generó mucha polémica en las redes y no justamente para beneficio de la actriz, sino que por el contrario, muchos internautas comenzaron a criticarla y realizar acusaciones acerca de su manejo con el dinero.

"Lo voy a decir por última vez, cada vez que pedimos hielo fue con bebida, no es que nosotros le pedíamos hielo al chico para bebidas que habíamos traído de nuestra casa. Nosotros nos traemos el agua, morfi y todo pero aparte consumimos. Estamos todo el día en la playa, almorzamos acá y todas las veces que pedimos hielo fue con una bebida", explicó.

Y siguió: "Puso en el ticket, era una gaseosa con hielo, no pedí suelto y no quería que me traigan hielo suelto así de la nada. Tampoco me quejé ni dije 'ay no quiero pagar' ni 'que caro el hielo'. No, no hice un juicio de valor, abría debate ¿Es normal que te cobren el hielo con una bebida? Eso fue todo, simplemente dije que me sorprendía y pregunte que opinaban".

Embed

La sorpresa que se llevó Juana Repetto cuando fue a comer a un parador de la costa y le cobraron el hielo

Juana Repetto decidió pasar sus vacaciones junto a sus hijos Toribio y Belisario y amigas en Valeria del Mar, sin embargo tuvo un percance en un parador de la costa y lo compartió en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la influencer subió un video y contó: “Estoy chocha. No conocíamos Valeria (del Mar). La situación es así. Estamos en el Hotel Valeria, que es de donde nos invitaron. Desde ayer, estamos alquilando una carpa en un parador porque había mucho viento. Compramos comida en la rotisería, la traemos, traemos agua”.

“Más allá de que el parador es re lindo y los chicos tienen un lugar para jugar y demás, nosotras nos trajimos el agua y le pedimos al chico que trabaja en los servicios de las carpas una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes. Nos dijo que no podía, pero que nos traía un vaso. Nos duró nada, entonces cuando volvió le pedí otro vaso y así desde las 11 hasta las 20", detalló.

Embed

Acto seguido, cuando se estaban por ir de la playa y pidieron la cuenta, las chicas se llevaron una sorpresa. “Había 1000 pesos en vasos de hielo. Cobraban un vaso con un hielo y medio a 200 pesos. Todo bien, te lo pago. De hecho le ofrecimos pagarle la frapera, pero quiero saber qué opinan”, les preguntó Juana a sus seguidores.

Además, la actriz agregó que le cobraron el hielo de la bebida que compraron en el parador. “Nosotras decimos si vos te pedís un daikiri frozen, que se hace con hielo, te ponen el precio del trago y no te lo están cobrando. Entonces, si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo... En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo y nunca me lo cobraron, por eso me extraña”, cerró asombrada.