El fuerte cruce entre María O' Donnell y Horacio Cabak por una polémica caricatura

En este sentido, Cabak lanzó un picante mensaje desde la red social haciendo referencia a esta imagen: "La autopercepción de ecuanimidad periodística de @odonnellmaria me emociona. ¿Tan representada te sentiste por una caricatura sin nombre ni apellido?", comentó.

A lo que O' Donnell respondió: "La preocupación por la ecuanimidad del periodismo de @HoracioCabak y de @marcos_galperin me conmueve".

Por su parte, Ernesto Tenembaum dio su visión sobre esto: "Algunas cosas sobre este tweet . 1. La caricatura es buena. 2. Refleja una opinión que me parece injusta. Pero la respeto 3. Me gustaría entrevistar a @marcos_galperin . Sería un diálogo respetuoso. No entiendo por qué le da miedo. 4. Me gustaba más Cabak en el show del Clio".

Y ahí María O' Donnell agregó en la misma línea: "Comparto (casi) todo (creo que tu caricatura es mejor que la mía @ertenembaum ) y yo también quisiera entrevistar a @marcos_galperin".

"Mismo tuit. Misma caricatura. Dos respuestas", finalizó picante Horacio Cabak.

Horacio Cabak recordó su feroz pelea con Jujuy Jiménez y fue letal: "Ella sistemáticamente habla mal de..."

Tras asegurar haberse sentido cancelado luego de su enfrentamiento con Sofía Jujuy Jiménez, donde la modelo lo llamó maltratador en 2021, en su visita a PH, Podemos hablar, ahora Horacio Cabak volvió a referirse al tema y reveló por qué esperó tanto tiempo para salir a hablar.

“Automáticamente hay un alineamiento hacia lo que denuncia una mujer”, confió un más que sereno Horacio Cabak en diálogo con LAM, América Tv, y admitió sobre su determinación al respecto: “Decidí no hablar porque todo el mundo había tomado partido por ella y poca gente salió a ponerse en mi lugar. Era un momento complicado, preferí callarme y porque yo nunca hablé mal de ninguno de mis compañeros de trabajo”.

Y tras recodar el episodio por el cual comenzaron los roces con la modelo jujeña en el programa veraniego que compartió con ella en plena pandemia, Cabak remarcó que jamás habló mal de ella ni de ningún compañero de trabajo.

"Yo nunca hablé mal de nadie, ella sistemáticamente habla mal de todo el mundo, habla mal de Juan Martin Del potro, habla mal del pelado López, habla mal de gente que tiene bajo perfil y nunca le responde, y habló mal de mi que yo nunca le respondí”, concluyó el actual conductor de La jaula de la moda.