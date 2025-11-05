La sentida confesión de Martita Fort el día que su papá hubiera cumplido años: "Necesito tener..."

Acto seguido, la hija de Ricardo Fort se animó a exteriorizar qué es lo que más extraña de su papá y cuánto le sigue doliendo su ausencia: "A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro".

Fue allí que continuó expresando sus sentimientos, y dejó traslucir su eterno dolor. "El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suele reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora", admitió.

Por último, la heredera de Ricardo Fort concluyó haciendo saber a casi 12 años de la muerte de su papá: "Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre se lo va a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes, y me alegra ver que ustedes también siguen manteniendo viva su imagen en el día a día. Feliz cumpleaños".

Cómo reaccionó Martita Fort ante la foto que Virginia Gallardo posteó junto a Ricardo

Durante su relación con Ricardo Fort, Virginia Gallardo logró un lazo entrañable con los mellizos Martita y Felipe. La bailarina se convirtió en una figura afectuosa y presente para los hijos del empresario, vínculo que se mantuvo vivo incluso tras la muerte del mediático. En ese entonces, todo indicaba que la correntina había dejado una huella positiva dentro de la familia Fort.

Pero el panorama cambió por completo el año pasado. La tensión surgió cuando Virginia decidió no participar en la serie documental que los hijos de Fort preparaban sobre la vida de su padre. Su negativa desató un fuerte conflicto mediático: los jóvenes rompieron toda relación con ella y la acusaron de actuar por interés económico, algo que la ex pareja del empresario no dejó pasar por alto.

La polémica volvió a resurgir recientemente, cuando Gallardo se lanzó como candidata a diputada por la provincia de Corrientes. A pocas horas de las elecciones, publicó en sus redes sociales una foto junto a Ricardo Fort, acompañada de un texto en el que destacaba las enseñanzas que él le había dejado. El gesto, lejos de ser tomado como un homenaje, fue considerado por Martita y Felipe como un acto oportunista.

“Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, expresó Martita en diálogo con Puro Show (El Trece), visiblemente molesta. Recordó además que Gallardo había manifestado su intención de dejar atrás la sombra de Fort para construir un camino propio en los medios, sin depender de aquel pasado.

No obstante, la versión de los hijos del empresario difiere de la que dio Virginia. “Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él, pero después hizo un programa entero hablando de él”, aseguró la hija de El Comandante, tal como lo llamaban, dejando entrever que los motivos de la bailarina fueron más económicos que personales.