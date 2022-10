El fuerte reclamo de Mirtha Legrand a Jorge Lanata en pleno programa: "¿Por qué no...?"

“No puedo creer que me preguntes esto al aire”, le respondió el conductor de Periodismo para todos entre risas. “Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… yo ya le expliqué, no te invité porque era re lejos y tarde, entonces dije ‘¿para qué te voy a meter en ese compromiso?’”, aclaró el periodista.

“Yo esperaba la tarjeta, yo decía ‘hoy va a llegar’ y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le dijo sincera la diva de El Trece.

Para salir de la incómoda pregunta, por su parte, el conductor bromeó: “Me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”, cerró en la última emisión de La Noche de Mirtha.

Karina Jelinek repitió una de sus frases y generó un revuelo en la mesa de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recibió en su mesa a Marcelo Polino, Karina Jelinek, Santi Maratea, Patricia Bullrich y Luis Majul. En un momento de la noche, la diva le preguntó a la modelo por su frase célebre: "Lo dejo a tu criterio".

Jelinek explicó que esa frase histórica nació durante una entrevista que le hizo Jorge Guinzburg y, sin querer, se metió en un verdadero escándalo por otra de sus creaciones.

“Guinzburg me hizo una nota, yo me puse incómoda y a todo le decía: 'Lo dejo a tu criterio'. A partir de ahí, la gente me empezó a cargar. Hoy en día... hice una empresa con eso porque la registré y saqué una línea de lencería. Hasta Susana Giménez dice: ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quiere responder algo”, mencionó la modelo.

En ese instante, Polino la interrumpió y advirtió: "Yo fui testigo de otra frase célebre en Chile cuando trabajamos juntos. Vino un periodista a preguntarle qué pensaba de las chilenas y ella le dijo ‘las chilenas son casi latinas’”.

La modelo intentó destacar que su intención nunca fue ofender a las chilenas y terminó metiendo la pata: “Lo editaron, porque yo dije eso por su aspecto físico...".