El furioso enojo de Marcela Tinayre con Barby Franco y ¡La inesperada respuesta de la modelo!

tinayre enfurecida LAM.jpg Tras el plantón de Barby Franco al programa Las Rubias (Net TV), Marcela Tinayre aseguró filosa que ahora la agenda de su programa está cubierta hasta fin de mes.

Así, Marcela Tinayre negó estar molesta con el asunto -al menos de la boca para afuera-, asegurando a que "Es un problema de ella, no mío", fue consultada sobre si reprogramarán la visita de Franco a Las Rubias.

Y allí, dio rienda suelta a toda su acidez, al disparar picante que la agenda del programa "Hasta fin de mes está toda ocupada".

La picante respuesta de Barby Franco a Marcela Tinayre tras el plantón a Las Rubias

Claro que tras las tensas palabras de Marcela Tinayre, desde el piso de LAM compartieron el descargo de Barby Franco. Consultada vía WhatsApp por la angelita invitada Lourdes Sánchez, pudo escucharse la versión de la futura mamá. "Me sorprendió un montón porque es vecina mía, la quiero mucho, la admiro mucho. Es muy amiga de Fer, tenemos la mejor", comenzó diciendo sobre el enojo de la madre de Juana y Nacho Viale.

E inmediatamente agregó: "Me sorprendió más que nada porque en el mundo de la tele a veces te invitan, el invitado se te baja o te bajan también, eso me pasó un montón de veces y nunca escraché a nadie. Nunca usé la palabra 'me siento mal' porque la estoy pasando bomba".

Si bien hasta ahí su aclaración parecía tranquila, de repente Barby Franco se despachó disparando: "Me parece que leyó mal la información porque yo tres días antes le dije a la productora que no iba a ir. Con Vero Lozano había cerrado ya hace un mes, tenían todo preparado. Le llegó distorsionada la información...".

Y para rematarla, emprendió nuevamente contra Marcela Tinayre sumando ironía a sus palabras. "Si se sintió ofendida, le pido perdón, la próxima iré con la mejor de las ondas", lanzó picante a modo de guiño del famoso audio viralizado de la conductora diciéndole a la producción de su madre, Mirtha Legrand, que iría con la peor de las ondas al programa de su madre, enojada por ser invitada a último momento ante la caída de otro invitado.