El gesto de La China Suárez con Valentina Cervantes, a un mes la separación de Enzo Fernández

En su cuenta de Instagram, Valentina posó con uno de los diseños de dicha marca y agradeció a Eugenia por haber tenido tan buen gesto con ella.

image.png

La actriz reposteó en sus historias las fotos que la ex de Enzo Fernández compartió luciendo sus creaciones.

En las redes sociales, La China fue señalada por algunos usuarios. Hay quienes decían que no perdió tiempo y aprovechó la oportunidad para colgarse de la notoriedad de Valentina, en medio del revuelo por la ruptura.

La tajante respuesta de Valentina Cervantes a un particular pedido de Enzo Fernández que hizo estallar todo

A fines de octubre, en LAM confirmaron la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. “Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó", aseguró la periodista Julieta Argenta en el programa de América TV.

Tras la ruptura, la ex del jugador decidió instalarse en Buenos Aires. “Yo preferí venir a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, detalló hace unos días en diálogo con el ciclo de Ángel de Brito.

Ahora, en una nota con Para Ti, Valentina reveló que Enzo le pidió poder estar con sus hijos en Navidad, pero la respuesta de ella fue tajante. “Él me pidió que los nenes vayan para Navidad, pero yo recién llego, va a estar complicado. Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema”, contó.

La joven mencionó que el futbolista tienen vacaciones recién en junio. Por esa razón, ella tendrá que estar en Europa para cuidar de los hijos que tienen en común ya que no pueden quedar con su padre.

“Si juega, dos, tres días, no está. Entonces me quedo yo con ellos, mientras él no esté, por lo menos. Porque Benja tiene un año, es muy chiquito. Y si no está el padre, la madre tiene que estar. Bah, es lo que considero yo ahora. Cuando tengan 10, 14 años, se puede manejar de otra forma. Una cosa es que tenga vacaciones, porque ahí sí está todo el día”, advirtió.