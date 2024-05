El hermano de Cristian Castro arremetió contra Mariela Sánchez: "Es una vividora"

Inmediatamente, Luis Ventura le comentó que Mariela le habia dicho que él no tenía contacto con Cristian Castro. “Ella no conoce nada de la vida de nosotros y es una vividora, nada más”, disparó el hermano del artista.

“Quiero hacer hincapié en algo, jamás me gusta hablar mal de las mujeres, pero la forma en la que se expresó de las mujeres de México, de Verónica y lo mal agradecida que es… lo bien que se la trató, se la llevó al recinto más importante en México, a la Villa de Guadalupe. Se expresó mal de las mujeres, dijo que olían mal, que eran unas cochinas, que estaban tiradas en la calle, y son mujeres que se dedican a vender flores, artesanías y que son de diferentes lugares, como debe haber en Argentina”, reveló Marcos.

“Hay que tener respeto cuando llegás a un país, y sobre todo expresarte así de la mujer mexicana no se vale, eso es muy triste y tampoco se vale que yo me exprese mal de las argentinas que son divinas, de lo más hermoso que hay en el mundo”, acotó Valdés.

Valdés también reveló que le había preguntado a Verónica Castro qué había pasado entre Mariela y Cristian. Según él, ella le había dicho que no se metía y que su hermano le había contado porque “es muy reservado”.

Por otro lado, el hermano del cantante remarcó sobre Sánchez: “Lo que pasaba es que quería hacer todo, quería cambiar el vestuario, que se vistiera así… quería manejar. Mi hermano tiene que decidir si se va a dejar manejar y cuando me entero de que ya está de regreso esta chica dije ‘bueno, ya terminó la relación y punto’”.

Y agregó: “De repente me entero de que se va a ver con ella a Miami y después me entero de unos audios que son realmente una falta de respeto para cualquier ser humano. Hablar de mi hermano en ese aspecto, sobre lo que hace en le baño si es mal amante y que le dijo gordo sucio… uno guarda lo mejor de las relaciones, no se vale hablar de cosas tan privadas”.

Mariela Sánchez y Cristian Castro se separaron luego de una fugaz reconciliación en medio de un gran escándalo por la aparición de un controvertido audio que se viralizó, donde la cordobesa hablaba con términos muy duros sobre el artista.

Lo cierto es que en medio del dolor que expresó la empresaria inmobiliaria por el final de la relación con el cantante, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame detectó una llamativa maniobra virtual del artista.

El cantante, a pocos días de confirmarse el final del vínculo con Mariela Sánchez, se volvió a acercar a una de sus ex parejas, Ingrid Wagner, a quien empezó a seguir nuevamente y ella también hizo lo mismo.

Castro y Wagner terminaron su corto romance en buenos términos y ahora volvieron a seguir sus cuentas en Instagram, según detectó la panelista, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación entre los dos.

Ingrid es una artista plástica y abogada que tuvo un vínculo hace poco con el cantante mexicano y parece que Cristian volvió a buscarla desde las redes sociales.

