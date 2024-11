El importante anuncio de Emilia Mernes en medio de su crisis con Duki

Así las cosas, en medio la expectativa, en las últimas horas la cantante sorprendió con un gran anuncio que la llena de alegría durante este difícil momento: interpretará una canción para una famosa película de Disney.

"Un sueño. Finalmente puedo contarles que seré parte de Moana 2 interpretando la canción Al Final para la banda sonora de la película. Todavía no lo puedo creer", escribió en sus redes.

"Que emoción ver lo lejos que a llegado Emilia", "Sos ella, Emi. Tenías que ser vos! es tu papel por excelencia", "Cuando pensaba que no me podía sorprender, me sorprendí", "Te lo re mereces", reaccionaron sus fanáticos, aunque hasta el momento no hubo comentarios al respecto de Duki.

Emilia Mernes Disney

¿Reconciliados? Emilia Mernes y Duki se mostraron juntos tras los rumores de separación

El conductor Ángel de Brito había confirmado hace unos días que los cantantes Emilia Mernes y Duki estaban separados. Sin embargo, en las últimas horas el panelista Guido Záffora compartió una foto de los artistas juntos.

"Después de los rumores de crisis, Emilia y Duki juntos en Miami", publicó el periodista en su cuenta de X junto a una foto de la pareja.

Por su parte, en Team Ubfal (América TV) comentaron: "¿Habla de reconciliación? Después de que él se negara a cantar la estrofa que él le dedicaba siempre a ella en los conciertos". "Y de los rumores de infidelidad, de todos los chats", acotó la conductora Laura Ubfal.

duki_emilia mernes.jpg

Días atrás, comenzaron a circular rumores que indicaban que Duki y Emilia estaban atravesando una fuerte crisis. Según trascendió, el trapero le habría sido infiel a su novia.

En X (ex Twitter), viralizaron capturas de un supuesto chat del cantante y una misteriosa joven, Lula, que habría sido la tercera en discordia en la relación.