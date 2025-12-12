Video explosivo: Laurita Fernández blanqueó a su nueva pareja en el recital de Shakira

Por el momento, la actriz y conductora no realizó publicaciones en sus redes sociales sobre el show de Shakira ni sobre la compañía que la hizo suspirar en el VIP. Mientras tanto, el misterio continúa: ¿quién será el hombre que logró conquistar a Laurita Fernández? Todo indica que, al menos por ahora, ella prefiere mantener la intriga.

image

¿Laurita Fernández le tiró onda a Nico Occhiato en la tapa de los Personajes del Año?

La tapa de los Personajes del Año terminó envuelta en una polémica inesperada y tuvo como protagonistas a Yanina Latorre, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Julieta Poggio, entre otros nombres del espectáculo.

Todo comenzó durante la previa de la tradicional foto grupal, cuando Yanina Latorre registró con su celular un momento que involucraba a Nico Occhiato y a Flor Jazmín Peña. La bailarina, visiblemente molesta, dejó escapar un comentario que encendió las especulaciones: “¡Estoy viendo cada cosa!”. La frase apuntaba, según trascendió, a que alguien estaba intentando llamar la atención de su pareja en plena gala.

A partir de ese instante, el foco se posó rápidamente sobre Julieta Poggio, señalada por muchos usuarios en redes. Ella misma salió a desmentir esa versión entre lágrimas, asegurando: “Es re feo que me hagan eso. Si me quieren inventar un quilombo, invéntalo, pero ¿meterme en una relación? Nada más alejado en mi vida”.

Poco después, Yanina Latorre amplió la información en SQP (América TV), donde reveló que la incomodidad de Flor Jazmín Peña no se habría debido a un solo episodio, sino a dos situaciones distintas que involucraron a mujeres conocidas del medio.

La primera apuntada fue Laurita Fernández, exconductora de Combate, el programa donde Nico Occhiato dio sus primeros pasos en televisión. Según relató la angelita, “Laurita Fernández le dijo a alguien ‘qué bueno que está Nico Occhiato’ y parece que lo escuchó Flor Jazmín”. Sin embargo, la respuesta de Laurita Fernández no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, citó una nota de TN titulada “El piropo subido de tono de Laurita Fernández a Nico Occhiato que enfureció a Flor Jazmín Peña” y la negó enfáticamente: “Qué!? Eso es FALSO. MENTIRA”.

En paralelo, comenzó a circular otro rumor que vinculaba a Laurita Fernández con su compañero teatral Martín Bossi, versión que ella también desestimó, con la intención de ponerle fin a cualquier especulación sobre su presente amoroso.