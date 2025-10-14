Yanina Latorre fulminó a Nancy Pazos tras cruzarse al aire y se diferenció: "Soy más que ella"

Y siguió fuerte contra su colega: “Es tan insegura y se autopercibe que no soporta el brillo ni el crecimiento del otro. Creo que le pasa eso conmigo: ella juró que iba a ser más que yo y hoy yo soy más que ella".

Consultada si trabajaría otra vez con Nancy Pazos, Yanina Latorre indicó: "Yo volvería a trabajar con ella, la tendría de panelista, es efectiva". A lo que el cronista Alejandro Guatti le marcó: "Nancy también es conductora", y la entrevistada comentó: "De aire no, de cable".

"Ella la tiene conmigo. A mí que me importa quién esté de panelista, me invitan, vengo y punto", remarcó Latorre sobre la rivalidad planteada con Nancy.

Y cerró firme sobre la coreografía de Pazos sobre el escenario que tantos comentarios cosechó en las redes, opinó: "No fue una crítica lo de su baile, baila mal. Yo no me pondría esa ropa, si lo va a volver a hacer se nota que le sobra el tiempo para ensayar".

Embed

Yanina Latorre reveló detalles del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Yanina Latorre compartió en SQP (América Tv) nuevos detalles del romance entre los actores Nico Vázquez y Dai Fernández, compañeros de la obra en Rocky.

“El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai", indicó la conductora.

Y agregó sobre el comienzo del vínculo más allá de lo loboral: "Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”.

“No sé si se acuerdan pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró todo la hipotética infidelidad que se enteró”, remarcó Yanina sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

“Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo. Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”, finalizó la conductora.