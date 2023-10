El incómodo y confuso momento que vivió Dan Breitman en el cumple del hijo de Flor peña: video

Es así que el actor mantuvo una tensa charla con las personas de seguridad del lugar cercano a la zona de Aeroparque mostrándoles su teléfono celular con la invitación de la mismísima Florencia Peña, madre del cumpleañero.

Dan Breitman puerta cumple Juan Otero no está en la lista - captura.jpg

"Hola, Juan te invita este viernes a su cumple" lee Dan desde su WhatsApp y le aclara al personal de seguridad de la puerta que creyó que era a las 12 de la noche pero inmediatamente le explica que el mensaje lo cita a las 20.30 hs.

"¿Sabés lo que me mareó? fiestón a comer... entonces dije ¿a la una a comer? Eso es lo que no entiendo, sino vuelvo más tarde", se lo oye explicar a Breitman frente a los uniformados que buscaban su nombre entre las listas infructuosamente.

Fue en ese momento cuando el actor se percató de la presencia de las cámaras de PrimiciasYa, y ante el confuso episodio sonrió nervioso deslizando: "Parece que no estoy en la lista". Claro que luego de los llamados pertinentes, llegó el alivio cuando Flor Peña dio el visto bueno para el correspondiente ingreso de su amigo e invitado personal al fiestón de su hijo.

El hijo de Flor Peña contó a qué famosa no invitaría a su fiesta de 15

Desde que Flor Peña anunció que realizaría una fiesta de 15 por el cumpleaños de su hijo Juan Otero, las redes sociales se llenaron de opiniones acerca de su decisión. De todas formas, el adolescente no le hizo caso a las críticas y planificó en familia cada detalle de su noche soñada.

En medio de los preparativos, Juan estuvo de visita en A la Barbarossa (Telefe) en agosto pasado y allí tuvieron en vivo una reunión de organización entre él y los panelistas. Debatieron sobre la música, posibles temáticas, souvenirs, y surgió una polémica cuestión acerca de los invitados.

Juan Otero

"¿A qué amigo famoso de tus padres no invitarías?", consultó la conductora Pía Shaw. “Voy a decir uno que amo pero siento que me robaría el show y es Dan Breitman. Habría que chequear eso antes de invitarlo”, analizó Juan en un primer momento.

Sin embargo, no todo terminó ahí. La conductora decidió indagar en la cuestión y redobló apuesta preguntando que nombre diría en caso de de una mujer. “Un montón, no sé... No es amiga pero Marina Calabró, que ahora salió a hablar”.

¡Marina Calabró, polémico..!, cerró Pía.