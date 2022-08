El inesperado dardo que Susana Giménez disparó contra Marcelo Tinelli

declaraciones Susana captura.jpg Vía telefónica Susana Giménez le pegó a Marcelo Tinelli, al asegurar que la gente está harta de los programas de canto en la tv.

De esta manera en plena charla con la diva, el conductor de Red Flag le consultó directo: "Mi madre, mi tía, la gente quiere saber... ¿Vuelve Susana Giménez a la tele o no vuelve?". Y la respuesta por parte de la protagonista de Piel de Judas no se hizo esperar.

"Ya sé... pero la verdad que no quiero hacer lo que me habían ofrecido porque..." disparó Susana Giménez sin elaborar una respuesta elegante. Y como si eso fuera poco, agregó más honesta que nunca: "Era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión", pegándole indirectamente al divo masculino de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, y al mismísimo Telefe que la tiene contratada como figura exclusiva aunque no haga absolutamente nada.

Moria Casán atacó otra vez a Susana Giménez: "¡Albina charrúa...!"

Los frentes de batalla de la histórica guerra silenciosa entre las divas, Susana Giménez y Moria Casán siempre renacen. Esta vez fue la One quien, en A la tarde (América TV), con su lengua karateka, apuntó contra la protagonista de Piel de Judas, y dijo de todo. Todo comenzó cuando Tucho, el notero del ciclo que conduce Karina Mazzocco, reveló que en una charla que tuvo con la actriz de Julio César en el marco de su cumpleaños, le consultó por su relación con Susana, y Moria fue tajante.

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ,ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", dijo muy fuerte la esposa de Pato Galmarini, haciendo referencia a las comparaciones constantes y consultas que recibe sobre su relación con Susana Giménez.

moria susana.jpg Moria Casán tildó de charrúa albina a Susana Giménez.

"Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy mas conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa", siguió Moria.

"Vivo contestando, así que córtenla con eso de que #YO apunto contra alguien. Hace años que viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos", cerró la diva, con su lengua karateka que, de costumbre, deja mucha tela para cortar.