La furia de Susana Giménez con Telefe: "Los cuidan más a ellos que a mí"

Susana Giménez Telefe.jpg Susana Giménez es la diva máxima de Telefe desde hace varias décadas, pero actualmente no está en la pantalla de la señal abierta.

En tanto, Damián Rojo -columnista del ciclo- habló de la furia de Susana Giménez con esta situación y detalló una particular observación sobre un infaltable del canal de las pelotitas que habría disparado Susana: "Cuidan más a Los Simpson que a mí". Al mismo tiempo, aseguró filoso que "Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount y no en Telefe es un desprestigio".

Mientras tanto Paulo Kablan, otro de los columnistas de ciclo de cable de Rial y también periodista de Telefe, llevó la voz oficial de la emisora de Martínez sobre por qué la diva no está actualmente en pantalla. "Susana este año no hizo TV porque eligió hacer teatro en Uruguay. El canal le ofreció formatos muy grandes y ella eligió no hacerlo para regresar el año que viene con su programa de siempre", cerró contundente.

La reacción de Susana Giménez al ser consultada otra vez por Jorge Rial

Hace algunas semanas, Susana Giménez dio una nota a LAM y sorprendió al tomar una decisión tajante. La diva reveló que iniciará acciones legales contra Jorge Rial por las declaraciones en su contra.

"Hablé con Fernando Burlando. Le voy a hacer juicio a Rial para sacarle mucha guita y dejarlo en la calle por mala persona", afirmó la conductora en el ciclo de Ángel de Brito. "Dijo que estás poco conectada con la realidad", le mencionó el notero. "Él está poco conectado con la realidad", sentenció Susana.

susana gimenez.jpg

En charla con Intrusos, América TV, Susana Giménez reconoció estar contenta de su próximo regreso al teatro con Piel de Judas en Punta del Este y sobre la historia que subió a Instagram por error -nuevamente- y luego borró dijo: "No sé, aprieto todo sin querer".

Y sobre el final, cuando fue consultada por el notero por su reciente polémica con Jorge Rial, la diva optó por cerrar la puerta del auto y no responder: "Ta luego", sentenció.