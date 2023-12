El inesperado palito de Martín Bossi a Fátima Florez tras convertirse en primera dama

"Como ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, ¿no? ¿Se dieron cuenta que somos la primera generación de seres humanos en atravesar una de las catástrofes económicas más importantes de la historia de la humanidad?", comenzó su monólogo Martín Bossi.

Y añadió: "Después una pandemia, hay un peligro inminente de Tercera Guerra Mundial, también llegó el trap, el raggaeton, Mbappé. En fin, una serie de atrocidades. Nos mandaron a Alfa de Gran Hermano, a Emir (Got Talent Argentina)".

"Y, como si esto fuera poco, el hecho cultural más importante de la historia política de nuestro país, Fátima Florez primera dama", lanzó picante el actor mencionando a la imitadora ante las risas del público. Y cerró: "Ciencia ficción, aleluia".

Qué dijo Sofi Martínez sobre un supuesto enojo con Martín Bossi en la grabación de PH, Podemos Hablar

Según adelantó Laura Ubfal en su página web, durante la grabación del último PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff, se habría producido un fuerte cruce entre el humorista e imitador Martín Bossi y la periodista Sofía Martínez, nada más y nada menos que por la figura de Lionel Messi.

Y según se habría filtrado, el humorista, además de llegar una hora tarde a la grabación, le habría hecho un comentario totalmente desubicado a Sofía Martínez sobre un posible vínculo amoroso con Messi, después de que se hiciera pública la buena onda que hay entre los dos.

Según Ubfal, la periodista deportiva se enojó y confrontó a Martín Bossi, y aunque el actor pidió disculpas, no se sabe si ese fragmento se verá o no el sábado porque ambos habrían pedido que lo corten.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Sofi Martínez negó esa versión y dijo que es "totalmente falso, no pasó nada. La pasamos súper bien en el programa de Andy y me sorprende que se hable de un escándalo. Nada que ver, no fue asi. El programa salió re lindo y con Martín todo bien, solo eso tengo para decir".