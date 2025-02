El insólito motivo por el que Lautaro Teruel recibió el beneficio de la prisión domiciliaria

"Fue a juicio hasta que finalmente, después de mucho trajinar, lo terminaron condenando a casi trece años de prisión", siguió el comunicador. Y continuó: "Va a la cárcel. En medio de la feria judicial del año 2022, sus abogados piden la domiciliaria, y como en la feria se aprovechan que están todos distraídos, hubo un juez que dijo 'bueno, vamos a dársela'. Se armó tal escándalo en su momento que lo tuvieron que meter preso de vuelta".

"Hasta que llegó esta nueva feria. Vuelven a pedir que vaya a su casa y hay dos jueces que dicen 'bueno, está bien, nos parece bien que se vaya a la casa'. Se va sin tobillera electrónica", contó el panelista.

"¿A qué casa va a ir? A la casa donde vivió siempre, que tiene sala de juegos, jacuzzi, pileta, invita a los amigos a comer asado, lo van a visitar y además le permiten salir a hacerse el tratamiento médico por ese dedo que tiene infectado, pero no avisó ni cuándo sale, ni a dónde va a hacerse ese tratamiento, ni en qué horario, así que prácticamente está en libertad", detalló.

Luego, Candalaft agregó: "Prisión domiciliaria. Sin tobillera. Dice el juez que estaba en hacinamiento en la cárcel, pero no lo justifica, no dice 'voy a verlo y estaba en hacinamiento'. Dice que sufre maltrato, ¿lo justificaron de alguna manera? No, es simplemente él diciendo que sufre maltrato".

Otro fuerte revés de la Justicia contra Lautaro Teruel, el hijo de Mario, cantante de Los Nocheros

Hace unas semanas, el Juzgado de Garantías N°1 juez de feria, Dr. Martin Fernando Pérez, dio lugar al Habeas Corpus presentado por el abogado Dr. Juan Casabella Dávalos y por tal motivo Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes de Los Nocheros, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Lautaro Teruel.JPG Lautaro Teruel fue beneficiado con prisión domiciliaria hasta que finalice un tratamiento para el dedo del pie izquierdo. (Foto: Archivo)

El hijo de uno de los integrantes de la banda Los Nocheros, Lautaro Teruel, fue condenado en octubre de 2021 por la Sala III del Tribunal de Juicio a 12 años de prisión efectiva por "abuso sexual gravemente ultrajante y en concurso ideal con corrupción de menores agravada", en perjuicio de una niña que tenía menos de 13 años.

Hace unos meses, Casabella Dávalos informó ante la prensa que su cliente recibió un tratamiento por "uña encarnada", después él pidió autorización para que lo asistan con un servicio de podología. "Se hacen como tres salidas, se le termina sacando la uña", detalló. Dijo que se lo asistió con una consulta médica y allí le pidieron estudios radiológicos. Cuando se le hizo ese estudio, "se ve que estaba comprometido el hueso, se pide la internación para estudios complementarios".

En los primeros días de internación le realizaron una intervención quirúrgica para la toma de muestras que requerían los estudios de cultivo. Los resultados arrojaron que tiene el germen pseudomonas aeruginosa. "Es de tipo intrahospitalario, muy resistente a los antibióticos", sostuvo el abogado, informó el portal Qué pasa Salta.

Ante el cuadro clínico, Casabella Dávalos explicó que los médicos diagnosticaron la necesidad de amputación del dedo de Teruel pero la familia se resistió y pidió que se intente un tratamiento.

Añadió que una vez terminados los estudios se le informó a la jueza Carolina Sanguedolce, del Tribunal de Juicio, y ella "determina que quede internado, hasta que empiece el tratamiento con el antibiótico más acertado".