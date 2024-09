El insólito regalo que Peter Lanzani le hizo a Anita, la hermana de Lali Espósito: "Me dijo..."

Anita Espósito, quien es maquilladora, estilista y productora, contó con su habitual soltura cómo fue el momento en que Peter Lanzani le entregaba el curioso regalo: ¡pilas!

"Él llegó con una riñonerita y me dijo: 'te traje un regalo'. Yo dije: 'uauu Peter Lanzani me trajo un regalo'", comentó Anita al aire ante la atenta mirada de sus compañeros de programa.

Y reveló qué era lo que le dio completamente tentada: "¡Sacó y era un paquete de pilas! Y me dice: 'por si te quedas sin esta noche'".

Lo cierto es que luego la hermana no dio más detalles del presente de Peter para su cumpleaños pero todo quedó en el tono de la buena onda que tiene con su ex cuñado, que estuvo en pareja con Lali cinco años desde 2010 hasta 2015 y terminaron en muy buenos términos el vínculo.

anita esposito.jpg

Peter Lanzani confesó el motivo por el que se negó a cantar en el Cris Morena Day

Esta semana se llevó a cabo el Cris Morena Day en el teatro Gran Rex a cargo del canal de streaming Olga, y se reunieron sobre el escenario las figuras más destacadas de los proyectos de la productora.

Más allá de las fuertes personalidades que formaron parte del espectáculo, todas las miradas se las llevaron Lali Espósito y Peter Lanzani, que supieron enamorar a las fanáticas con su historia de amor cuando eran adolescentes.

Así las cosas, un importante reproche que recibió el actor, fue su decisión de no cantar en el evento mas allá de haber demostrado un gran talento con su voz a lo largo de su era Teen Angel.

“Mira yo no puedo cantar ni el arrorró, voy me siento un rato y nos divertimos pero no me expongas a eso”, contó en el programa de Migue Granados en referencia a la charla que tuvo al ser convocado.

Sin embargo, reconoció su costado como cantante y confesó: “No es que no quería cantar, puedo cantar, pero me tengo que preparar para hacerlo y la verdad que estaba en otra.Todos cantaron en vivo, me quise salvar salvar de los memes pero no me salvo nunca“.