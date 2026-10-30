Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: "Mi historia está completísima"

“Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia… Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió.

En esa misma línea, contó que solía enviarle videos de chicos como una manera de compartir su ilusión. “Perdón por todas las veces que te mandé videos de chicos bailando, cantando, jugando con animales y te decía: ‘Mirá a mi futuro nieto’”, agregó.

El mensaje de Xuxa para su hija y su yerno

La dedicatoria también incluyó palabras de cariño para João Lucas y un detalle sobre el nacimiento: según expresó, el bebé compartirá su signo zodiacal.

“Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo… Un ariano que va a ser muy amado”, manifestó.

Para cerrar, Xuxa resumió su felicidad con una frase que dio cuenta de lo que representa esta noticia en su vida: “Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.