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Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: "Mi historia está completísima"

La conductora brasileña celebró el embarazo de su hija, que espera un bebé con el cantante João Lucas, y compartió una conmovedora reflexión sobre la nueva etapa familiar.

30 oct 2026, 07:00
Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: Mi historia está completísima

Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: "Mi historia está completísima"

Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: Mi historia está completísima

Xuxa anunció que será abuela por primera vez y emocionó con su mensaje a Sasha: "Mi historia está completísima"

Xuxa atraviesa un momento de enorme felicidad: será abuela por primera vez. La artista brasileña celebró el embarazo de su hija, Sasha Meneghel, con una publicación en las redes sociales en la que expresó cuánto había soñado con la llegada de un nieto.

Sasha espera su primer bebé junto a su marido, el cantante João Lucas. Para acompañar la noticia, la conductora compartió distintas imágenes de la pareja y una postal en la que sus perros posaron junto a una ecografía.

Pero fue el mensaje de Xuxa el que concentró toda la emoción. Al recordar el nacimiento de su hija, evocó una escena familiar que ahora adquiere un significado especial: “Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’”.

Con humor y ternura, la conductora también reconoció la insistencia con la que le había hablado a Sasha sobre su deseo de convertirse en abuela.

“Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia… Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió.

En esa misma línea, contó que solía enviarle videos de chicos como una manera de compartir su ilusión. “Perdón por todas las veces que te mandé videos de chicos bailando, cantando, jugando con animales y te decía: ‘Mirá a mi futuro nieto’”, agregó.

El mensaje de Xuxa para su hija y su yerno

La dedicatoria también incluyó palabras de cariño para João Lucas y un detalle sobre el nacimiento: según expresó, el bebé compartirá su signo zodiacal.

“Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo… Un ariano que va a ser muy amado”, manifestó.

Para cerrar, Xuxa resumió su felicidad con una frase que dio cuenta de lo que representa esta noticia en su vida: “Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.

     

 

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