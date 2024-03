El letal comentario de Joel que descolocó a Furia en el día de su cumpleaños en Gran Hermano

En el día de su cumpleaños, Joel, uno de los reingresantes del reality, habló con la jugadora y le tiró un par de palitos. “El comentario de Joel no me gustó nada, me dijo ‘cuando querés sos hija de pu..., cuando querés sos buena, cuando querés sos inteligente’. Flaco, es mi cumpleaños", comenzó diciendo Furia.