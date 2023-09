El llamativo detalle que despertó rumores de crisis entre Daniela Celis y Thiago Medina

angel de brito daniela celis.jpg

"¿Daniela y Thiago están peleados?", fue la pregunta que le hicieron al jurado del Bailando 2023. “Daniela tiene suspendida la cuenta de Instagram, pero está perfecta con Thiago”, indicó el periodista de América TV.

Los rumores de separación entre los ex participantes de Gran Hermano vienen desde hace varios meses. Ellos han desmentido esos rumores, pero cada vez que hay algún indicio de crisis, las versiones de ruptura vuelven a aparecer.

Daniela Celis confirmó la fecha de nacimiento de los gemelos: "Principios de..."

A un mes de haber confirmado su embarazo, Daniela Celis estuvo como invitada a Cortá por Lozano (Telefe), dio detalles de cómo se encuentra, habló de su relación con Thiago Medina y confirmó una de las noticias más separadas.

En primer lugar, contó una particular costumbre que adoptaron junto a Thiago de ver videos de partos naturales. "Al primero me dijo ‘No, Daniela. ¿Por qué están morados?'. Después me dice ‘¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué tiene blanco?’. Piensa que le iba a llegar un bebote todo bañado, cambiado, divino de seis meses, como en las películas”, expuso entre risas.

Luego se centró en su embarazo y dio a conocer detalles acerca del nacimiento de los gemelos. "Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas. Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos", señaló.

"Con muchos cuidados puede que nazcan a principios de febrero o fines de enero así que hasta que la mamá aguante. A mi m dijeron 'vos aguanta porque seguramente tu panza va a ser algo que no vas a poder ni caminar' así que cuanto más aguantemos mejor", puntualizó.