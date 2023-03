El llamativo tuit de Susana Giménez sobre Cristina Kirchner que causó revuelo en la red

Susana Giménez

De todas maneras, Susana no dejó de mostrarse en contra de la situación que mantuvo a más de 100 mil hogares del AMBA sin luz en últimas dos semanas, indicrectamente, con un video del discurso que usó Cristina en el 2019, en el acto de presentación de su libro Sinceramente, para apuntar contra el gobierno de Mauricio Macri por los cortes de luz que afectaron a La Plata por varios días ese año.

Tras este posteo, fueron muchas las opiniones a favor y en contra que generó el tuit de Susana, entre las cuales están las siguientes: "Team Susana, siempre"; "Susana Giménez más valiente que un profesor universitario promedio"; "¡no me canso de escucharla! Cuánta razón"; "llegaste a un punto que creo que le tenés envidia"; "quedate en Uruguay, no vuelvas más".

Susana Giménez y el motivo por el cual no volvería a la televisión: "Es un año muy político y..."

En la noche el jueves, se realizó la presentación de LOL Argentina, de Amazon Prime Video, programa que se estrena este viernes con Susana Giménez y que convoca a comediantes de todo el país.

Y en la avant premiere, la diva de Telefe respondió las preguntas de todos los medios, entre ellas las de PrimiciasYa. Primero, a lo lejos, cuando posaba para los fotógrafos. Y luego cerca de la valla, donde aclaró que no quería hablar de política pero sí dio rienda suelta a otros temas.

La primera pregunta que le hizo este portal fue: “¿Cuándo volvés a la televisión?”. "No sé, en eso estamos... SI vuelvo es en el segundo sementre, en julio tal vez", comentó en primer lugar. Luego agregó: “Este es un año político y no sé si es conveniente que yo vuelva, no es para mi programa”.

Más adelante, le consultaron por los rumores que supo haber que la vinculaban con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Sin embargo, sin filtro, respondió: “Están locos, no sean irrespetuosos, estamos hablando de un presidente... Ustedes inventan esos rumores y después me preguntan a mí”.