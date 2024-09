El mal momento que vivieron Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato en Italia

Flor se pidió unas pastas, mientras que Nico prefirió un corte de carne. Al parecer, las porciones era pequeñas y los chicos se quedaron con hambre. "¡Ahora vamos a entrarle con todo a la panera!", comentó el muchacho de Villa Luzuriaga.

La bailarina reveló que ambos estaban desconformes con la experiencia. El malestar que tenían era tan grande que en el lugar todos lo notaron. "Le caemos a todos para el ort...", señaló la integrante de Luzu TV en uno de sus posteos.

Lo peor ocurrió cuando les llegó la cuenta. "Viene el mozo y me dice: '518'. Yo me quedé en pausa. ¡Es imposible! Pero después me aclaró: 'la habitación'", relató Flor.

Embed

La divertida reacción de Nico Occhiato ante un descubrimiento femenino al aire en Luzu TV

En Desayuno Americano (América TV), Natalie Weber mostró el divertido descubrimiento de Nico Occhiato en Nadie dice nada, el programa de streaming de Luzu TV.

"Mostró cómo se pone una toallita femenina", comentó Weber antes de presentar el video. En las imágenes se ve a Occhiato colocar en el micrófono un protector diario.

“¿Cómo se llama eso, chicos? Es un protector diario, esta es la bombacha, ponésela al micrófono”, se le escucha decir a Flor Jazmín Peña en el video.

“Y así, pero ¿viene con pegamento?”, le consulta Occhiato a Peña, quien agrega, sorprendido ante el hallazgo: “¿Es como una figu? Yo pensé que se apoyaba nada más”.

Acto seguido, el conductor pega el apósito en el micrófono y desde la producción le cuentan que las toallitas: "Esa tiene alas, algunas vienen sin alas".