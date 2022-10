El mega festejo de cumpleaños de Lali Espósito repleta de amigos: "Estoy celebrando a lo grande"

Embed

"Che loco, no piensen que no les doy bola. Esta es la voz que me quedó de todo lo que es la festividad. Pasaba por acá porque sí, de a ratos durante el día, vi mensajes de todes mis amigues acá en las redes. Gracias por el cariño, por sus mensajes de amor por mi cumple. Yo acá estoy celebrando a lo grande con gente hermosa, con mis amigos", contó la jurado de La Voz Argentina desde sus stories.

En tanto, los festejos habían comenzado la noche anterior bailando junto a amistades ibéricas en un boliche madrileño. Vestida de rosa y al ritmo de Britney Spears, Lali Espósito sopló las primeras velitas en el centro de la pista de baile. Y si bien pidió que le sacaran los números (velitas) a la torta, algo que no sucedió, la actriz recibió los primeras demostraciones de cariño.

Lali Espósito y su reflexión sobre el amor libre

En tanto, después de declarar en Nadie Dice Nada su bisexualidad al revelar que le atraen tanto las mujeres como los hombres, ahora desde Playz trends, para RTVE, Lali Espósito volvió a referirse al tema al hablar de las etiquetas.

"Nadie tiene derecho a exigirte una definición. Es como cuando quieren obligarte a 'salir del clóset'. Nadie puede decirte a vos cómo vivir tu vida ni que te tengas que definir", aseguró con su acostumbrada seguridad al hablar. Y siguió: "Aparte, esto es súper personal, creo que la vida es re cíclica. Yo voy evolucionando según mi edad, según las vivencias que tuve. No soy la misma que hace un año atrás".

"La definición lo que hace es darte una tranquilidad. Como decir 'yo tengo una pareja, estoy tranquila'. 'Soy monógama, estoy tranquilísima'. Porque se supone que ya tengo un compañero, me relajo", continuó la cantante y reflexionó: "Necesitamos tranquilidad para pasar por la vida porque si no es mucha información. Y estar vivo es datita, es difícil".

"Cuando no hay definición parece que hay disturbio, ¿no? Y lo que hay es diversidad. Y es gente que hace lo que quiere en cada momento de su vida. Punto", concluyó por último Lali Espósito con la contundencia que la caracteriza.