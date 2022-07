El nostálgico posteo de Ana Rosenfeld a 9 meses de la muerte de su marido: "Extraño nuestras locuras"

Ana Rosenfeld posteo a 9 meses de la muerte del marido.jpg El posteo de Ana Rosenfeld para recordar a su marido, Marcelo Frydlewski, a 9 meses de su muerte.

"Hoy 9 meses de tu partida... extraño nuestras nuestras locuras. Un 9 de julio 2020 aun pleno encierro x pandemia jugamos, felices y soñábamos juntos" escribió desde su feed junto a las imágenes en las que puede ver un primer plano de Marcelo Frydlewski luchando con su afeitadora eléctrica para acomodar su barba.

En tanto, al darle play a las imágenes se escucha la tierna conversación de Ana Rosenfeld con Marcelo, donde ella le pregunta a 'amorcito' cuánto tiempo llevaba sin rasurarse y él cuenta que hacía dos meses que no se afeitaba debido al encierro que llevaban en plena cuarentena estricta a 4 meses de desatada la pandemia de coronavirus.

Embed

El descargo de Ana Rosenfeld tras la sanción judicial que le suspendió su matrícula de abogada

Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de suspenderle su matrícula de abogada por un año a raíz de su accionar en el caso Darthés cuando dejó de patrocinar al actor en la causa Calu Rivero al conocerse la denuncia de Thelma Fardín, la popular abogada Ana Rosenfeld hizo un duro descargo y le habló a quienes pareciera resultarle molesta.

Rosenfeld darthes.jpg Ana Rosenfeld fue representante legal de Juan Darthés, hasta la denuncia de Thelma Fardin momento en que decide dar un paso al costado.

Así tras quedar firme la sanción por "falta a la ética y violación del secreto profesional", Rosenfeld se expresó desde sus redes sociales. Muy tranquila, y con una visible sonrisa, la abogada de los famosos comenzó explicando: "En el año 2019, el Colegio de Abogados de la Capital Federal me sancionó por un año en el ejercicio de la profesión. Consideró que había violado secreto profesional, que por supuesto sigo insistiendo que nunca lo violé, pero de todas maneras el Colegio de Abogados lo consideró".

Inmediatamente continuó su descargo asegurando que "Las instancias posteriores, sin entrar en ver si lo violé o no lo violé, consideraron que la sanción del Colegio debía quedar firme... Recién fue el día de ayer (por el martes), donde la Corte se expidió al respecto y dijo 'A partir de ahora, Ana Rosenfeld por un año en Capital Federal no puede ejercer con su matrícula".

Allí fue cuando la abogada de Wanda Nara aclaró "Les aviso que en el resto del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires sigo trabajando. Tengo en mi estudio no solamente a mi hija... sino que el estudio sigue puertas abiertas. No me van a tener a mí asesorando, ni firmando en la Capital Federal pero me van a tener ¿saben dónde? en muchos programas de televisión diciéndole a las señoras y los señores su derechos".

Embed

Asimismo, Ana Rosenfeld fundamentó su presencia en la televisión al asegurar que es "la única manera de que la gente sepa cómo reclamar, a quién reclamar y a dónde ir, no acá a cualquier estudio jurídico, es conociendo sus derechos con un lenguaje claro que es mi estilo".