El nuevo y letal comentario de Sabrina Rojas que estaría dedicado a Luciano Castro

Sabrina Rojas contra Luciano Castro

Lo cierto es que los días pasaron y lejos de aquietarse las aguas, tras las declaraciones de Flor Vigna sobre el tema bancando claramente al actor con quien está en pareja actualmente, Sabrina volvió a volcarse a sus redes para expresar su nuevo enojo con Luciano Castro.

Así, en las últimas horas compartió desde sus historias virtuales un reel de una mujer recitando: "Si me enojo contigo y te expreso mi malestar y tu te enojas por eso, me estás manipulando. Expresar mis emociones nunca debe ser un problema".

En tanto, sobre la imagen Rojas sumó contundente: "Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte porque estás equivocada/do, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo, solo quiere manipularte. Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque libertad de confiar en lo que vos hacer esta bien".

Sabrina Rojas Storie manipulación.jpg

La defensa de Flor Vigna a Luciano Castro tras el furioso reclamo de Sabrina Rojas

En las últimas horas Flor Vigna salió a defender a su pareja, el actor Luciano Castro, de la dura acusación de su ex, Sabrina Rojas, quien en un momento de furia expuso en las redes al padre de sus hijos, Fausto y Esperanza, por su ausencia en el cumpleaños del nene.

Lo cierto es que desde Twitter, Rojas le dedicó parte de una estrofa de la Session #53 de Shakira y Bizarrap, donde la colombiana arremete contra Gerard Piqué. Así, trazando un paralelismo en el reclamo, Sabrina no dudó en postear “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, en una clara queja contra su ex enojada con Luciano por no haber priorizado el festejo de su hijo.

Flor Vigna Luciano Castro Sabrina Rojas.jpeg

Pasados unos días de esta tensa pelea familiar expuesta en las redes sociales, hace unas horas fue Flor Vigna quien se refirió a la interna familiar de su actual pareja. Consultada por Intrusos (América TV) sobre cómo tomó las críticas de Sabrina a Castro, la novel cantante respondió serena: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”, tratando de no echar más leña al fuego.

“Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto”, agregó inclinando la balanza hacia el lado de su novio pero sin generar una nueva disputa familiar.

Por último, Vigna intentó cerrar el tema diplomáticamente afirmando que “Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.